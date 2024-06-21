Вспышка отравлений листьями салата охватила Британию

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Листья салата в сэндвичах в вакуумной упаковке привели к вспышке отравления среди жителей Великобритании. Как сообщила газета The Guardian , общее число заболевших достигло 256 человек, из которых 86 попали в больницы.

По данным государственного агентства здравоохранения и безопасности, последние 45 случаев выявили за два дня.

По информации врачей, пациенты жаловались на высокую температуру, спазмы в желудке, а также сильную диарею.

Источником заражения назвали кишечную палочку, обнаруженную в листьях салата, который производители использовали для приготовления сэндвичей. После появления первых заболевших все продукты отозвали из магазинов.

По данным медиков, речь идет не о классической бактерии, а ее штамме, который вырабатывает сильный токсин. Осложнение может привести к образованию тромбов в сосудах, вызвать почечную недостаточность и другие опасные для жизни осложнения.

Представитель агентства по пищевым стандартам Великобритании Даррен Уитби заявил журналистам, что ведомство ведет расследование для установления всей цепочки и поиска главного очага заражения.

«Мы продолжаем работать в тесном контакте с предприятиями и местными властями, чтобы обеспечить принятие необходимых мер для защиты потребителей», - заявил он.

В России после вспышки ботулизма из-за отравлений салатом лобио число в больницы попал 301 человек. Такие данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что 43 пациента подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.