21 июня 2024, 13:51

Вспышка отравлений листьями салата охватила Британию

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Листья салата в сэндвичах в вакуумной упаковке привели к вспышке отравления среди жителей Великобритании. Как сообщила газета The Guardian, общее число заболевших достигло 256 человек, из которых 86 попали в больницы.

Листья салата в сэндвичах в вакуумной упаковке привели к вспышке отравления среди жителей Великобритании. Как сообщила газета The Guardian , общее число заболевших достигло 256 человек, из которых 86 попали в больницы.

По данным государственного агентства здравоохранения и безопасности, последние 45 случаев выявили за два дня.

По информации врачей, пациенты жаловались на высокую температуру, спазмы в желудке, а также сильную диарею.

Источником заражения назвали кишечную палочку, обнаруженную в листьях салата, который производители использовали для приготовления сэндвичей. После появления первых заболевших все продукты отозвали из магазинов.

По данным медиков, речь идет не о классической бактерии, а ее штамме, который вырабатывает сильный токсин. Осложнение может привести к образованию тромбов в сосудах, вызвать почечную недостаточность и другие опасные для жизни осложнения.

Представитель агентства по пищевым стандартам Великобритании Даррен Уитби заявил журналистам, что ведомство ведет расследование для установления всей цепочки и поиска главного очага заражения.

«Мы продолжаем работать в тесном контакте с предприятиями и местными властями, чтобы обеспечить принятие необходимых мер для защиты потребителей», - заявил он.

В России после вспышки ботулизма из-за отравлений салатом лобио число в больницы попал 301 человек. Такие данные привел министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что 43 пациента подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Великобритания Больницы Продукты
21 июня 2024, 12:49
Армения признала Палестину независимым государством
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В Армении приняли решение о признании Палестины независимым государством. Об этом сообщила пресс-служба МИД закавказской республики.

В ведомстве указали на катастрофическую ситуацию в секторе Газа и продолжающийся военный конфликт, назвав это одними из первоочередных вопросов политической повестки на международной арене, которые необходимо урегулировать.

«Армения категорически отвергает нападения на гражданские инфраструктуры, насилие в отношении гражданского населения, захват заложников и пленение гражданских лиц во время вооруженного конфликта», - указали в МИД.

Страна присоединилась к требованиям международного сообщества об освобождении захваченных заложников без каких-либо условий. Армения также выразила согласие с резолюциями Генассамблеи ООН, где призывали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

«Более того, Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, долгосрочного мира между еврейским и палестинским народами», - добавили в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что республика всегда была за мирное и полное урегулирование палестинского вопроса. Свою позицию Армения транслировала на различных международных площадках. Палестино-израильский конфликт, указали в МИД страны, нужно решать на основе принципа двух государств - еврейского и арабского. Такой способ армянская сторона сочла единственным гарантом того, что и палестинцы, и израильтяне смогут воплотить в жизнь свои легитимные планы.

Армения Международные отношения ООН Палестина
21 июня 2024, 10:56
Южнокорейский МИД решил вызвать российского посла из-за договора с КНДР
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Посла России решили вызвать в МИД Южной Кореи, чтобы выразить протест в связи с договором, подписанным РФ и КНДР. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство Yonhap.

По информации собеседников издания, посла Георгия Зиновьева вызовут в МИД 21 июня. До дипломата собираются донести позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который лидеры России и КНДР подписали в минувшую среду.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель выражал обеспокоенность из-за документа и заявлял, что любая прямая или непрямая помощь, которая усиливает военный потенциал Северной Кореи, выступает явным нарушением многочисленных резолюций СБ ООН.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве президент России и председатель КНДР заключили 18 июня во время визита Владимира Путина в Пхеньян.

На пресс-конференции по итогам госвизита во Вьетнам и Северную Корею российский лидер указывал, что Южной Корее не стоит беспокоиться в связи с новым договором РФ и КНДР.

«Помощь России в военной сфере для КНДР будет идти только в случае агрессии», - пояснил он.

Ким Чен Ын Россия Южная Корея КНДР Владимир Путин
21 июня 2024, 09:36
Белоруссия начала внезапную проверку готовности войск
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Белоруссии стартовала внезапная проверка готовности армии к выполнению задач. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по предназначению», - отметили в оборонном ведомстве страны.

В проверке примут участие воинские части и подразделения оперативных командований, силы спецопераций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск противовоздушной обороны. Первый этап предусматривает отработку вопросов оперативного занятия назначенных районов и их подготовки в инженерном отношении. Также проверят организацию охраны и обороны, заступления на боевое дежурство.

Как сообщал начальник 12-го Главного управления Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Колесников, подготовку нестратегических ядерных сил скорректируют после учений РФ и Белоруссии. Он назвал целью мероприятий гарантированное выполнение задач при разных ситуациях военно-политической обстановки.

Белоруссия Армия
21 июня 2024, 09:15
«Лаборатория Касперского» предрекла рост киберпреступности из-за запрета ПО в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Решение Министерства торговли США насчет продуктов «Лаборатории Касперского» поспособствует развитию киберпреступности. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.

«Для эффективного противодействия киберугрозам необходимо международное сотрудничество экспертов по кибербезопасности, но теперь оно ограничено», - указали в компании.

Американские пользователи и в целом бизнес США не смогут защищать свои гаджеты от вредоносного программного обеспечения лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам. Клиенты компании в Соединенных Штатах столкнутся с огромными трудностями: им придется срочно искать замену технологиям, которыми они пользовались многие годы.

В «Лаборатории Касперского» добавили, что продолжат защищать мир от киберугроз, а свой бизнес - от действий, которые влекут за собой ущерб репутации и коммерческим интересам.

США наложили ограничения на российское антивирусное программное обеспечение. ПО «Лаборатории Касперского» запретили в Штатах.

США Запреты Бизнес Продукты Технологии

Новости по теме