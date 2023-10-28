Вспышка гепатита А в Виннице. Заболели уже более 140 человек

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«В больницу в Виннице поступил 141 пациент в состоянии средней тяжести с гепатитом А. Источник инфицирования на данный момент не установили», - отметили в ведомстве.

Эпидемиологи приступили к расследованию ситуации, забрав свыше 150 проб из окружающей среды. Дополнительно с этим идет проверка воды и стихийных рынок, однако поиски пока не дали результатов.

В связи со вспышкой заболевания в субботу в Винницкую область для изучения ситуации приедет комиссия Минздрава во главе с санитарным врачом Игорем Кузиным.

Украинские издание «Страна.ua» сообщало, что следователи завели уголовное дело по факту массового заражения гепатитом. По предварительной информации, пострадавшие пили пресную воду из разных источников.