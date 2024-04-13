13 апреля 2024, 02:11

Вспомнили Хиросиму, но забыли США. Япония обвинила Россию в ядерной угрозе

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации вспомнила про Хиросиму и Нагасаки. При этом в ядерной угрозе дипломат обвинила Россию, а не США, которые провели ядерные бомбардировки японских городов. Ее слова привело РИА «Новости».

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», - сказала Сино.

В своей речи японский дипломат не упомянула США, которые в конце Второй мировой войны провели ядерные бомбардировки двух японских городов.

В марте американский конгрессмен-республиканец призвал к ядерному удару по сектору Газа. Отвечая на вопросы избирателей по поводу бюджетных трат на конфликт на Ближнем востоке, политик заявил, что с ним нужно разобраться быстро «как в Нагасаки и Хиросиме». Позже он назвал свои слова «метафорой».

Ядерное оружие США Япония Войны Россия Оружие ООН
13 апреля 2024, 02:46
Женщина год ходила с останками подруги в чемодане
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Чили 80-летняя женщина не стала хоронить умершую подругу, а сложила ее останки в чемодан и носила с собой на протяжении года. Об этом сообщило издание La Tercera.

Полицейские узнали об этом, когда жительница Сантьяго забыла сумку с прахом на улице. Женщину нашли и задержали вместе с ее дочерью.

В полиции чилийка рассказала, что в чемодане ее мертвая подруга, которой не скончалась в апреле 2023 года из-за рака. Они пообещали друг другу не расставаться даже после смерти. Поэтому пожилая женщина поместила тело подруги в чемодан и повсюду брала его с собой.

Жительнице Чили теперь придется заплатить штраф за то, что она не уведомила власти о кончине подруги.

В Новосибирской области полицейские задержали женщину, которая убила свою подругу из-за «гробовых» денег.

Штрафы Женщины Полиция
13 апреля 2024, 02:02
Киргизия ответила на проверку дипломата Жолдошбекова в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий полиции по отношению к семье дипломата республики в Москве. Об этом сообщили на сайте киргизский МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, в пятницу прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым.

«Киргизская сторона выразила ему озабоченность действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», - отметили в сообщении.

В МИД пояснили, что своими действиями полицейские нарушили положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года. Недопустимый случай требует тщательного разбирательства, чтобы «привлечь виновных лиц к ответственности». Российский посол выразил сожаление в связи с случившимся.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» , 8 апреля двое сотрудников МВД России прибыли по месту проживания в Москве советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова, чтобы проверить законность его пребывания на территории страны.

Ранее министерство миграции и социального обеспечения Киргизии предупредило, что граждан страны пытаются вербовать для совершения терактов в России.

Киргизия Россия Москва
13 апреля 2024, 01:47
«Не делайте этого». Байден предостерег Иран от удара возмездия
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден во время брифинга для журналистов публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не делайте этого», - сказал он, в ответ на вопрос, каково его послание к Тегерану на фоне ожиданий «удара возмездия» по территории Израиля.

Президент добавил, что Иран не добьется успеха, так как Соединенные Штаты поддержат Израиль и помогут ему защититься от возможного нападения.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил атаковать американские военные объекты , если США вмешаются в конфликт с Израилем. По сообщениям СМИ, такое послание власти ближневосточной страны передали Байдену.

В начале апреля ЦАХАЛ нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иран назвал нападение на дипмиссию терактом и пообещал отомстить Израилю. «Удар возмездия» может быть нанесен в ближайшие часы. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, власти США, некоторых стран Европы и России призвали своих граждан воздержаться от поездок в регион из соображений безопасности.

США Израиль Военные Россия Иран Джо Байден
13 апреля 2024, 01:46
Белорусы украли оружие в Германии, спрятав в тайнике с собачьими экскрементами
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Германии граждане Белоруссии украли 40 винтовок, которые спрятали в тайнике в кустах, замаскировав сверху собачьими фекалиями. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на полицию.

«Это очень опасное оружие. Из него могли бы убить людей на большом расстоянии. Если бы мы его не изъяли, оно, скорее всего, попало бы в руки других преступников», - заявил следователь Хельго Мартенс.

Место схрона нашли благодаря привлечению собаки-ищейки из федеральной полиции и беспилотнику. Воры вернулись к тайнику через несколько недель, тогда их и задержали. Сейчас они под стражей, но на допросе хранят молчание.

По его словам, правоохранители сейчас проверяют связь подозреваемых, которые пытались сбыть оружие через даркнет, с российско-евразийской организованной преступностью.

Украденные винтовки были произведены в Китае. Оружие прибыло в порт Гамбурга, а затем было выгружено в контейнере на товарный поезд, следовавший в Баварию. Злоумышленники могли проникнуть в вагон с винтовками на станции в Машене Нижней Саксонии, когда поезд остался без охраны. По данным издания, белорусы прибыли в страну специально, чтобы украсть оружие.

Ранее в Германии в аварию попали малолетние дети английского футболиста Гарри Кейна.

Германия Белоруссия Кражи Оружие Поезда Полиция Китай

Новости по теме