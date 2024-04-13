Вспомнили Хиросиму, но забыли США. Япония обвинила Россию в ядерной угрозе

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», - сказала Сино.

В своей речи японский дипломат не упомянула США, которые в конце Второй мировой войны провели ядерные бомбардировки двух японских городов.

В марте американский конгрессмен-республиканец призвал к ядерному удару по сектору Газа. Отвечая на вопросы избирателей по поводу бюджетных трат на конфликт на Ближнем востоке, политик заявил, что с ним нужно разобраться быстро «как в Нагасаки и Хиросиме». Позже он назвал свои слова «метафорой».