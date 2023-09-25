«ВСМПО-Ависма» внесли в санкционный список США
Уральский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» попал в санкционный список США. Соответствующее положение опубликовали на сайте Федерального реестра — сборника официальных документов американского правительства.
Уральский титановый концерн «ВСМПО-Ависма» попал в санкционный список США. Соответствующее положение опубликовали на сайте Федерального реестра - сборника официальных документов американского правительства.
Всего под санкциями оказались 28 организаций из России, Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. Как пояснили в американском ведомстве, по оценке правительства США, они «действуют вопреки интересам нацбезопасности или внешней политики страны».
Очередной список ограничений в отношении России планируют представить в первой половине октября или на саммите ЕС - США. В 12-й пакет санкций могут включить запрет на импорт алмазов из РФ, а также предложить механизм использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
Страны Балтии также выступили за введение дополнительных санкций в отношении сжиженного природного газа из России и IT-услуг.
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