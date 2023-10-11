Вслед за сектором Газа Армия обороны Израиля ударила по Ливану
По посту на границе Израиля с Ливаном выпустили ракету. В ответ на это ЦАХАЛ нанес удары по ливанской территории. Он объявил об этом в своем Telegram-канале.
«В ответ на недавний запуск противотанковых ракет по солдатам ЦАХАЛ армия в настоящее время наносит удары по территории Ливана», - заявили вооруженные силы.
Около 10:30 военные сообщили об ударе противотанковой ракетой из Ливана по военному посту, прилегающему к приграничному населенному пункту Араб Аль-Арамше.
В секторе Газа израильские истребители нанесли удары по Исламскому университету, который посчитали важным оперативным и военным центром палестинского движения ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, заведение использовали для подготовки разведчиков и производства оружия.
Бывший сотрудник конгресса, специалист по геополитике Брэндон Вейхерт предупредил, что без поддержки США Израиль потерпит поражение в конфликте с палестинским ХАМАС и ливанской группировкой «Хезболла». По его мнению, обострение конфликта организовал Иран.