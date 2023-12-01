Всемирный банк одобрил пакет программ соцпомощи Украине на 1,2 млрд долларов

«Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима», - привело агентство фрагмент пресс-релиза ВБ.

Поддержка Всемирного банка с начала конфликта позволила властям Украины предоставлять основные услуги. ВБ уже передал Украине 38 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования.

Совместные проекты Минфина Украины и Всемирного банка в сентябре оценили в сумму около 26,6 миллиарда долларов. ВБ пересмотрел проекты и решил выделить Украине дополнительные средства.