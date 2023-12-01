01 декабря 2023, 04:58

Всемирный банк одобрил пакет программ соцпомощи Украине на 1,2 млрд долларов

Pixabay
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Всемирный банк одобрил пакет программ социальной помощи Украине, направленных для наиболее пострадавших от последствий конфликта людей. Об этом сообщило РИА «Новости». Сумма кредита составила 1,2 миллиарда долларов.

«Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима», - привело агентство фрагмент пресс-релиза ВБ.

Поддержка Всемирного банка с начала конфликта позволила властям Украины предоставлять основные услуги. ВБ уже передал Украине 38 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования.

Совместные проекты Минфина Украины и Всемирного банка в сентябре оценили в сумму около 26,6 миллиарда долларов. ВБ пересмотрел проекты и решил выделить Украине дополнительные средства.

Украина Деньги Всемирный банк
01 декабря 2023, 06:13
Режим прекращения огня в секторе Газа продлят еще на один день
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В секторе Газа продлят режим прекращения огня еще на один день, восьмой по счету. Об этом заявили египетские чиновники, сообщила газета The Wall Street Journal.

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС договорились продлить временное перемирие в секторе Газа на восьмой день. В рамках соглашения освободят еще 10 заложников, в основном женщин и детей.

ЦАХАЛ заявлял, что благодаря усилиям посредников пойдет на продление режима прекращения огня при соблюдении договоренности об освобождении пленников. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» предупредило, что в обратном случае возобновит удары по Израилю и продолжит блокировать его суда в Красном море.

Собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта разработал Китай. В список из пяти принципов включили прекращение боевых действий, гуманитарное обеспечение и поиск политического решения.

Конфликт Израиля и Палестины
01 декабря 2023, 05:58
Уборщица отеля в Испании обворовала туристов, но попалась на скрытую камеру
Freepik
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Горничная в отеле испанского курортного города Бенидорм обокрала туристов, но попалась на скрытое видеонаблюдение с камеры ноутбука. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Туристы Аластер и Сью Коннер заселились в отель Magic Natura Resor вместе с сыном подростком Джеком в сентябре. В один из дней у них из номера пропала пачка сигарет и духи. В итоге семья провернула хитрую уловку, чтобы разобраться в случившемся.

Перед уходом туристы сфотографировали положение вещей в комнате, а их сын положил ноутбук в туалетный столик и включил на нем режим видеонаблюдения. Когда путешественники вернулись и посмотрели записи, то увидели на кадрах воровку. Уборщица отеля проникла в их номер, рылась в вещах и прятала их под футболку.

Супруги отметили, что из помещения пропали вещи на сумму 750 евро (около 73 тысяч рублей). Среди них были 385 евро наличными. После происшествия туристическая компания обещала семье возместить убытки.

Ранее сотрудница аэропорта на Филиппинах съела 300 долларов , украденных у одного из пассажиров. Женщина попала на камеры видеонаблюдения. В итоге работницу воздушной гавани отстранили от работы.

Туризм Испания
01 декабря 2023, 05:43
Жена одним ударом убила мужа в Индии из-за подарка
Freepik
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Необычное убийство произошло в индийском городе Пуна. Там женщина убила своего мужа одним ударом в нос. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местную полицию, причиной такого поступка стал спор из-за подарка на ее день рождения.

Женщина попросила супруга отвезти ее в отпуск Дубай, но тот отказался.

«Мужчина погиб после того, как жена ударила его по носу из-за отказа отвезти ее в Дубай на празднование ее дня рождения», - рассказали в полиции.

Погибшему было 38 лет. Один удар его жены привел к сломанному носу и потере зубов, а также сильному кровотечению. Предварительно, именно потеря крови и стала причиной его смерти.

Правоохранители возбудили против женщины уголовное дело. Сейчас она находится под стражей.

Ранее стало известно о двойном убийстве в городе Болотное Новосибирской области. Местную жительницу, мать двоих детей, подозревают в расправе над мачехой и ее мужем.

Убийства Индия ОАЭ
01 декабря 2023, 04:37
«Шансы малы». Конгресс США не согласится финансировать Украину в 2024 году
Pixabay
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Если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то есть вероятность, что помощь Киеву прекратится в начале 2024 года. Такое предположение высказал американский журнал American Conservative.

«Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе, то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года малы», - написало издание.

Республиканцы готовы «разорвать в клочки» новый законопроект демократов о совмещении финансирования Украины и Израиля, отметили в журнале. Сенатор Рик Скотт назвал политику Белого дома «беззаконием», так как президент США Джо Байден и его администрация игнорируют нужды национальной безопасности, и принуждают сенат выписывать Украине «солидный чек».

Значительная часть выделенной Украине помощи осталась в США , это назвали самым сокровенным секретом Вашингтона. Финансовую помощь ВСУ американское руководство тратит на разработки нового вооружения.

США Украина

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