29 июля 2024, 12:45

Всех попавших в плен в Мали бойцов группы «Вагнера» смогли выкупить

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Всех бойцов ЧВК «Вагнер», попавших в плен к туарегам в Мали, по предварительной информации, удалось выкупить. Об этом со ссылкой на источник сообщил Telegram-каналу Shot.

Утром компания опубликовала официальное разъяснение , в котором рассказала, что произошло в Мали.

По данным представителей «Вагнера», отряд во главе с Сергеем Шевченко (позывной Пруд) пять дней вел ожесточенные бои с исламистами возле населенного пункта Тин-Заутин. В первый день боевиков обратили в бегство, но противник под прикрытием песчаной бури перегруппировался, нарастил численность и снова атаковал. К 27 июля бойцов «Вагнера» осталось всего трое, и они передали последнюю радиограмму. Среди погибших - сам Шевченко и администратор Telegram-канала Grey Zone.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предположил , что боевики напали на отряд «Вагнера» по наводке стран Запада.

Африка
29 июля 2024, 12:26
Стала известна сумма ущерба в случае войны между Южной Кореей и КНДР
Global Look Press
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Мировая экономика пострадает на сумму порядка четырех триллионов долларов в первый год гипотетической войны между Южной Кореей и КНДР. С таким прогнозом выступило агентство Bloomberg.

Журналисты отметили, что эта цифра составляет примерно 3,9% всего мирового ВВП. При этом вероятность открытого военного противостояния оценили как низкую.

«Эта сумма в два раза выше, чем последствия от конфликта на территории Украины. Но в этом случае экономические и человеческие потери будут гораздо более разрушительными», - подчеркнули авторы статьи.

Агентство напомнило, что Южная Корея стала мировым заводом полупроводников, который построен на геополитическом разломе.

«Samsung Electronics поставляет около 33% микросхем памяти NAND и 41% чипов DRAM по всему миру. Эту продукцию покупают в Китае и США. Именно на Сеул приходится до 34% промышленного производства и 81% производства чипов в стране», - добавили журналисты.

Ранее новую тактическую баллистическую ракету с боеголовкой в 4,5 тонны испытали в КНДР.

Войны Южная Корея КНДР
29 июля 2024, 11:57
Британского комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексизм
РИА «Новости»
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Британский телеканал Eurosport отстранил британского комментатора Боба Балларда работы на Олимпиаде в Париже из-за сексистского выражения на соревнованиях по плаванию. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление вещателя.

После победы команды Австралии в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Баллард произнес фразу, ставшую причиной отстранения.

«Только что закончили женщины. Ну вы же знаете, какими бывают женщины. Делают макияж, слоняются без дела», - заявил он.

Коллега журналиста Лиззи Симмондс расценила это замечание как «возмутительное».

«Вечером в воскресенье Боб Баллард во время одного из сегментов трансляции сделал неуместный комментарий. В связи с этим он исключен из числа комментаторов Eurosport», - говорится в заявлении телеканала.

Однако настоящей звездой женского заплыва на ОИ стал мужчина в пестрых плавках , который под овации трибун нырнул в бассейн и достал шапочку одной из участниц.

Спортсмены Телевидение Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 11:45
Турция забила тревогу из-за оттока туристов
РИА «Новости»
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Представители туристического бизнеса в Турции забили тревогу из-за оттока туристов в Грецию. Об этом сообщило издание Express.

Глава Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич выразил мнение, что курорты республики потеряли свое ценовое преимущество перед другими странами. По его словам, на греческий остров Самос в 2024 году приедут около 150 000 турок, хотя в 2023 году их было около 40 000.

В результате этого серьезные убытки несут все отрасли бизнеса, которые связанны с туризмом.

В частности, 57 летний шеф-повар рыбного ресторана в городе Кушадасы Каплан Ильхан отметил, что его доходы рухнули примерно на четверть по сравнению с 2023 годом. Причиной коллапса он обозначал сильную инфляцию в Турции и высокие процентные ставки.

Ранее стало известно, почему российские туристы боятся выходить из отелей в Турции.

Турция Туризм
29 июля 2024, 11:05
МИД Турции предупредил Нетаньяху об участи Гитлера
РИА «Новости»
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Жизнь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху закончится так же, как и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Такое заявление сделали в МИД Турции в социальной сети X.

«Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера. Те, кто пытается уничтожить палестинцев, ответят за свои деяния так же, как и устроившие геноцид нацисты», - указали в дипведомстве.

В МИД Турции добавили, что человечество будет на стороне палестинцев. Израилю не удастся уничтожить их.

Ранее министр иностранных дел Хакан Фидан прокомментировал в сети X высказывание президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что республика может войти в Израиль , как в Ливию и Карабах. Глава МИД назвал президента Турции «голосом совести человечества».

Накануне ряд СМИ обратил внимание на некрасивый инцидент, когда Эрдоган ударил по лицу мальчика за то, что тот не поцеловал ему руку. Скандальная ситуация произошла на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим от землетрясения в Ризе.

Германия Турция Израиль Реджеп Эрдоган Биньямин Нетаньяху

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