«Всех на всех». Пашинян заявил о готовности провести обмен пленными с Азербайджаном

«Мы также готовы к принципу освобождения всех пленных, задержанных и удерживаемых лиц [по принципу] „всех на всех“», - сказал Пашинян.

Кроме того, премьер страны заявил о готовности тесного сотрудничества в работе по выяснению судьбы пропавших без вести лиц. На данный момент, по его словам, таковыми признали 1016 граждан Армении.

Еще одно направление для общей работы - разминирование, указал политик. Он подчеркнул, что в 2021-м Армения получила от Нагорного Карабаха и передала Азербайджану все карты минных полей, которые были в распоряжении армянской стороны. Это, по его словам, сделали без предварительных условий - как жест доброй воли.

«К сожалению, Азербайджан воспринял это не как шаг к миру, а как возможность усилить свою агрессивную риторику в отношении Армении », - добавил премьер.