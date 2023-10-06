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«Санкции? Какие санкции? <…> Более десятка стран зависят от урана из России. Санкции остаются всего лишь шоу», - сказал он.

Репке подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с ЕС «абсолютно бессильны» перед Россией из-за зависимости от нее.

Ранее бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби сообщил, что политический кризис в США и потеря европейских сторонников может снизить или прекратить военную поддержку Украины. Он отметил, что Европа и Штаты устали от украинского конфликта. По словам Биби, в подобных обстоятельствах Украина не сможет ни победить, ни попросить мира. Не важен исход кризиса, финансирование этой страны все равно станет проблемой западных стран, а не России.