«Все вышло из-под контроля». Бойцам ХАМАС дали приказ 7 октября не атаковать детей и женщин

По словам Хамдана, приказ не атаковать стариков, детей и женщин отдал командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф. Но когда бойцы движения взяли под контроль военные позиции, возник пробел в безопасности вокруг сектора Газа.

«И ситуация вышла из-под контроля. Многие [бойцы движения] вошли в [израильские] поселения (кибуцы), и произошло много всего, за некоторые [происшествия] ответственность несут израильтяне», - подчеркнул Хамдан.

ХАМАС подверг Израиль беспрецедентной ракетной атаке рано утром 7 октября. После бойцы движения вторглись в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также захватили более 200 заложников.

Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение месяца ВВС ЦАХАЛ продолжают наносить удары по анклаву. Число погибших в результате обстрелов превысило 10,5 тысячи человек.