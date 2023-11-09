«Все вышло из-под контроля». Бойцам ХАМАС дали приказ 7 октября не атаковать детей и женщин
При атаке на Израиль 7 октября бойцам ХАМАС дали приказ не нападать на детей, женщин и пожилых людей, но ситуация вышла из-под контроля. С таким заявлением в интервью испанской газете El Mundo выступил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан, сообщило РИА «Новости».
По словам Хамдана, приказ не атаковать стариков, детей и женщин отдал командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф. Но когда бойцы движения взяли под контроль военные позиции, возник пробел в безопасности вокруг сектора Газа.
«И ситуация вышла из-под контроля. Многие [бойцы движения] вошли в [израильские] поселения (кибуцы), и произошло много всего, за некоторые [происшествия] ответственность несут израильтяне», - подчеркнул Хамдан.
ХАМАС подверг Израиль беспрецедентной ракетной атаке рано утром 7 октября. После бойцы движения вторглись в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также захватили более 200 заложников.
Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение месяца ВВС ЦАХАЛ продолжают наносить удары по анклаву. Число погибших в результате обстрелов превысило 10,5 тысячи человек.