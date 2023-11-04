«Все равно оружие». Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова

«Автомат Калашникова - самое современное в мире оружие, вот что ни делай, он всегда будет автоматом. Ты никогда в мирных целях его не будешь использовать, все равно это будет оружие [для] убийства. И так же НАТО», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он напомнил о восьми волнах расширения НАТО. По мнению Пескова, альянс перешел черту и попытался сделать ситуацию нестерпимой для России.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал НАТО за несоблюдение договоренностей. По его словам, США при каждой волне расширения организации ссылались на устные обещания и отсутствие официальных документов.

Представитель Кремля добавил, что Россия - правопреемник СССР, ради противостояния которому появился блок НАТО, и провел параллель между альянсом и автоматом Калашникова.