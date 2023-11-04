04 ноября 2023, 18:30

«Все равно оружие». Песков сравнил НАТО с автоматом Калашникова

Unsplash
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Блок НАТО изначально создавался как «машина для подавления Советского Союза» и остается «оружием для конфронтации». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на выставке-форуме «Россия». Его слова привел ТАСС.

«Автомат Калашникова - самое современное в мире оружие, вот что ни делай, он всегда будет автоматом. Ты никогда в мирных целях его не будешь использовать, все равно это будет оружие [для] убийства. И так же НАТО», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он напомнил о восьми волнах расширения НАТО. По мнению Пескова, альянс перешел черту и попытался сделать ситуацию нестерпимой для России.

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал НАТО за несоблюдение договоренностей. По его словам, США при каждой волне расширения организации ссылались на устные обещания и отсутствие официальных документов.

Представитель Кремля добавил, что Россия - правопреемник СССР, ради противостояния которому появился блок НАТО, и провел параллель между альянсом и автоматом Калашникова.

Кремль Дмитрий Песков НАТО Выставка-форум «Россия»
04 ноября 2023, 18:58
ХАМАС назвал Байдена ответственным за атаки на жителей Газы
Pxhere
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Палестинское движение ХАМАС возложило на американского президента Джо Байдена ответственность за атаки израильской армии за мирных жителей сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы возлагаем на Соединенные Штаты, их президента личную ответственность за нападения израильских сил на мирное население в секторе Газа», - привел он слова одного из лидеров радикального движения Усаму Хамдана.

Израильские тяжелые бомбардировки сектора Газа усиливаются, военные наносят удары по школам, убежищам, больничным помещениям и машинам скорой помощи. По меньшей мере 15 человек погибли в результате забастовки школы в лагере беженцев Джабалия, передал канал.

Палестинское движение ХАМАС договорилось о вывозе раненых из сектора Газа через КПП «Рафах», расположенный на границе с Египтом, в обмен на эвакуацию иностранцев из палестинского анклава. Но Израиль нарушил обещание, сообщил Al Hadath.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником. По его мнению, Израиль сделал неправильный шаг, палестинские дети должны жить в мире.

США Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
04 ноября 2023, 18:00
СБУ обвинила патриарха Кирилла в посягательстве на Украину
РИА «Новости»
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СБУ обвинила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «посягательстве на территориальную целостность Украины» из-за поддержки спецоперации. В Telegram-канале ведомства заявили, что священнослужитель входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России.

«Он массово использует подконтрольные ему религиозные общины <…>, а также представителей УПЦ», - написали сотрудники СБУ.

Экспертиза СБУ подтвердила якобы «факты преступной деятельности» патриарха. Там добавили, что начали 70 уголовных производств в отношении представителей Украинской православной церкви.

На Украине продолжаются преследования УПЦ. Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о ее запрете. Действия украинских властей против Украинской православной церкви признали нарушением прав человека.

Ранее спецслужбы Украины начали проводить разъяснительные беседы с применением силы с бойцами украинской армии, которые отказывались выполнять приказы командования. Из-за этого сорвалось несколько атак ВСУ, что негативно сказалось на общем положении войск в зоне СВО.

СБУ РПЦ Религия Украина Патриарх Кирилл УПЦ
04 ноября 2023, 17:57
Зеленский опроверг слухи о давлении Запада на Украину по теме переговоров
Pixabay
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Страны Запада не пытались надавить на украинское руководство в вопросе начала переговоров с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщило издание «Интерфакс-Украина».

Он исключил возможность переговоров с Россией и опроверг информацию о попытках США и стран Европы повлиять на это решение.

«Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале [конфликта] и до [конфликта]», - указал Зеленский.

Ранее украинский лидер отреагировал на интервью главкома ВСУ Алексея Залужного газете The Economist. Он подтвердил информацию о том, что Россия имеет преимущество над армией Украины в небе, но отказался называть ситуацию «патовой».

Зеленский отметил, что украинцы не имеют права опускать руки и должны продолжать участвовать в конфликте. Он пообещал больше контактировать с западными партнерами и выразил надежду на скорую поставку американских истребителей.

США Россия Запад Украина
04 ноября 2023, 17:54
«Морковку» не получат. Европа накормит украинцев очередными обещаниями
Flickr
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Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен приехала в Киев с целью убедить украинцев в том, что вступление их страны в ЕС не за горами. Однако реальность далека от обещаний европейцев, рассказал в колонке для «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - прямая речь.

В Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. Как водится - неожиданно и на поезде. На вокзале важную фрау встречал сам пан Зеленский (президент Украины Владимир - прим. ред.), где он сам и гостья произнесли прочувствованные речи.

Зачем фрау Дер Ляйен приехала в Киев именно сейчас? Тут все просто - она привезла украинцам ту самую морковку (или кружевные трусики), за которыми Украина безуспешно бежит трусцой уже добрый десяток лет. Но эта морковка украинцам вручена не будет. Фрау Урсула отвезет ее обратно в свой чудесный европейский сад. Ее задача - именно показать украинцам заветный корнеплод, но не более того.

В общем, Евросоюз в лице Урсулы фон Дер Ляйен вроде бы начинает переговоры по приему Украины в Евросоюз. Сейчас будет много громких заявлений о том, что вступление Украины в ЕС предрешено и уже не за горами, но реальность очень сильно отличается от того, что попытаются скормить европейцы простому украинцу.

Главная задача Урсулы - убедить страну, которая находится на аппарате искусственного дыхания, что нужно еще немного потерпеть. Возможно, пойти на какие-то непопулярные военные решения, но все это временно, а вот потом все обязательно наладится. И перед Украиной наконец-то откроются заветные двери Евросоюза.

Надо потерпеть и пострадать Лейтмотив у песни все тот же - надо еще немного потерпеть, пострадать, потерять еще часть населения и остатки экономики. И не ждать от Запада такой же щедрой помощи, как была недавно, потому что там все как в старом анекдоте: «Ну не шмогла я!» Самое забавное, что ведь на Украине фрау Урсуле многие поверят. В стране победившего карго-культа по-другому быть не может. Украинцев долго воспитывали и готовили именно для того, чтобы они верили любой, даже самой нереальной чуши. И как люди, которые верят в то, что Украина когда-то выкопала Черное море, могут не поверить, что Евросоюз уже вот прям на горизонте? Только вот до горизонта дойти не удавалось еще ни одному человеку в мире.

А самой Урсуле сейчас не позавидуешь. Ситуация резко осложнилась войной на Ближнем Востоке, проблемами с финансированием Украины из США, резким ростом антиукраинских настроений в Европе, дырами в экономике. При этом те же американцы давят на ЕС, чтобы украинский проект не оказался брошенным.

Только вот поддерживать его особо нечем. Ну, разве что той морковкой, которую Урсула привезла сегодня в Киев.

Еврокомиссия Евросоюз Украина

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