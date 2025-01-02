Все промышленные предприятия в Приднестровье остановили

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто <…> непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья», - сообщил министр.

Оболоник заявил, что для промышленных предприятий нет энергетического ресурса, власти предпримут усилия для обеспечения отгрузки готовой продукции. В Тирасполе надеются, что энергетический кризис в ближайшее время разрешится, иначе республика столкнется с необратимыми последствиями: многие предприятия не смогут запуститься после долгого простоя.

Власти Молдавии списали весь долг перед «Газпромом» на приднестровских потребителей. Руководители Приднестровья назвали эти претензии несостоятельными.