12 марта 2024, 02:47

Все пассажиры и экипаж стали жертвами авиакатастрофы в США

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Самолета Piper PA-32 потерпел крушение в американском штате Орегон. погибли как пассажиры, так и экипаж. Об этом сообщило издание The Associated Press.

В офисе шерифа округа Джефферсон стало известно о катастрофе, которая произошла недалеко от города Мадрас, 10 марта. Место крушения обнаружили при помощи представителей энергокомпании.

«Из-за масштабов катастрофы, выживших не было», - указал шериф.

Ранее в Соединенных Штатах разбился частный самолет Bombardier Challenger 604, который может вмещать до 14 пассажиров.

Воздушное судно рухнуло на трассе около города Нейплс и врезалось в автомобиль. После крушения самолет загорелся. Количество пострадавших не сообщилось.

Другая авиакатастрофа произошла в начале января - бомбардировщик ВВС США Rockwell B-1 Lancer разбился во время тренировочного полета в Южной Дакоте, где расположена авиабаза Эллсворт.

США Самолеты
12 марта 2024, 03:16
«Полная идентификация личности». Что изменится в миграционной стратегии России
РИА «Новости»
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Иностранные работники теперь должны будут пройти обучение в центрах подготовки на родине, а затем сдать биометрические данные, чтобы им разрешили въехать в Россию. Об изменениях в российской миграционной стратегии рассказал глава Всероссийского центра строительной политики Александр Моор в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

При этом полностью от гастарбайтеров пока вряд ли откажутся, потому что нужна и неквалифицированная рабочая сила, пояснил Моор.

Он также добавил, что параллельно в России ведется работа по популяризации профессии строителя, проводится огромное количество разных мероприятий, выделяются деньги на переоборудование образовательных учреждений.

«Есть большой пробел в кадрах. Нам нужно сегодня заниматься подготовкой, создавать правильные условия, и это делается. Возрождаются техникумы, колледжи, вузы различного среднего специального образования, которые выпускают тех самых строителей, повышается престиж [профессии]», - резюмировал Моор.

Зарплаты трудовых мигрантов Относительно зарплат в этой сфере Моор пояснил, что строительный комплекс работает больше по сдельной оплате труда.

Что изменится? «Это вынужденная мера, потому что у нас в должной степени пока не хватает наших сотрудников на стройплощадках, а строить нужно. И поэтому вынужденно мы привлекаем тех или иных мигрантов», - объяснил Моор.

По его словам, уровень и качество таких сотрудников не всегда находятся на должном уровне. Кроме того, повысилась криминогенная обстановка. Моор добавил, что сейчас в стране на всех уровнях эти моменты обсуждаются и принимаются необходимые решения. Их несколько.

Во-первых, в странах, которые отправляют в Россию такие кадры, делают обучающие центры, чтобы иностранные рабочие знали русский язык и уважали российские ценности. В перспективе человек не сможет приехать на работу, если он ничего не знает о нашей стране.

«Сегодня все, кто заезжают, будут проходить полную идентификацию личности, отпечатки пальцев и все остальное, потому что раньше, если человек что-то нарушил, то его высылали. Он менял букву в паспорте и возвращался назад. Сегодня такое сделать уже будет нельзя», - подчеркнул собеседник «360».

По его словам, система стала очень гибкой, все пробелы, которыми пользуются приезжие, быстро устраняют. Больше не получится приехать и раствориться на просторах России. Иностранные рабочие смогут въехать только по конкретной заявке по квоте на ту или иную площадку, уточнил Моор. Если человек попробует устроиться в другом месте, то его вышлют.

Мигранты Россия Работа
12 марта 2024, 01:59
Лукашенко уволил послов в трех странах Европы
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение освободить от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии, а также в Киргизии. Его указ опубликовали на национальном правовом интернет-портале страны.

Согласно документу, с должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия сняли Дмитрия Мирончика. Также пост чрезвычайного и полномочного посла республики в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания освободит Алексей Самосуев.

В соответствии с новым указом, Денис Сидоренко перестает занимать должность посла Белоруссии в Федеративной Республике Германия, а Андрей Страчко - должность посла в Киргизии.

В октябре 2023 года президент Белоруссии подписал указ об освобождении от должности послов республики на Украине и в Эстонии.

Германия Финляндия Белоруссия Киргизия Швеция Александр Лукашенко
11 марта 2024, 21:28
США потратят миллиарды долларов на закупку урана и сдерживание России
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана, 19,8 миллиарда долларов на модернизацию ядерного оружия (ЯО), 1,5 миллиарда долларов на «сдерживание» России, а также порядка 400 миллионов долларов на борьбу с влиянием Китая в мире. Об этом сказано в проекте бюджете, который обнародовал Белый дом.

«Запрос <…> включает выделение 1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии Кремля», - говорится в заявлении американского Госдепартамента.

Помимо этого, администрация Байдена намерена запросить 400 миллионов долларом на борьбу с китайским влиянием и еще 25 миллионов для нового фонда, который создали с целью противодействия растущему «влиянию РФ» в Африке.

Администрация Байдена также планирует на 2025 финансовый год получить 19,8 миллиарда долларов для проведения модернизации национальных сил ядерного сдерживания. Запрошенная сумма превысила на 4,5 миллиарда долларов уровень 2021 финансового года. В планах модернизировать ядерную триаду, инфраструктуру ЯО, а также ядерное командование, контроль и связь.

В планах команды Байдена также закупка урана для инвестиций в производителей США, чтобы отказаться от поставок из России.

В проект бюджета США на 2025 год только не включили ассигнования на Украину , так как конгрессмены не достигли согласия по этому вопросу.

Ядерное оружие США Белый дом в США Законы Конгресс США Россия Деньги Китай Джо Байден
11 марта 2024, 20:57
Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за избирательных участков в ПМР
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии избирательных участков для голосования на выборах президента России на территории Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Васнецова вызвали в МИД на вторник, 12 марта.

«В ходе встречи российскому дипломату будет сообщена позиция неодобрения решения об открытии избирательных участков Российской Федерации в Приднестровском регионе Республики Молдова», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В Приднестровье на выборах президента России 17 марта будут работать шесть избирательных участков. Три из них находятся в Тирасполе, по одному - в Бендерах, Рыбнице и Григориополе. Для участия в голосовании необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие российского гражданства.

Паспорта Молдавия Международные отношения Россия МИД РФ Приднестровье Выборы Выборы президента — 2024

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