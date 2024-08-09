09 августа 2024, 22:43

Все пассажиры и члены экипажа рухнувшего самолета в Бразилии погибли

РИА «Новости»
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Никому из находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ATR-72 в Бразилии не удалось выжить. Об этом сообщил сайт G1 со ссылкой на префектуру города Виньеду.

«Никто не выжил», - констатировали власти города.

Ранее компания Voepass Linhas Aereas, которой принадлежал упавший самолет сообщила о крушении лайнера. В Сети появились кадры в места ЧП: на них самолет кружится вокруг своей оси и затем падает, после чего в небо поднимается черное облако дыма.

Самолет выполнял рейс внутри страны. На борту было 62 человека : 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Что стало причиной авиакатастрофы, пока неизвестно.

Бразилия Авиакатастрофы Самолеты
09 августа 2024, 23:02
Россия уведомила Сербию о готовящемся в республике госперевороте
Unsplash
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Сербский лидер Александр Вучич заявил, что российские представители предупредили его о готовящихся в Сербии массовых беспорядках, за которыми стоят западные страны. Слова политика передала газета Blic.

«Сегодня мы получили официальную информацию из Российской Федерации. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся», - сказал Вучич.

Журналисты отметили, что конечной целью этих беспорядков должен стать государственный переворот.

Лидер республики подчеркнул, что те, кто попытается добиться чего-то силой - не добьются ничего. Сербия намерена идти вперед, и никто не остановит ее, заключил президент.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия будет отстаивать собственные интересы в ЕС. Государство приостановило контакты с Россией на высшем уровне, чтобы не провоцировать усиление давления со стороны западных стран, которые недовольны ее позицией.

Сербия Россия Беспорядки Александр Вучич
09 августа 2024, 21:22
Более 60 человек находились на самолете, разбившемся в Бразилии
Pixabay
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В Бразилии разбился самолет, на борту которого было 58 пассажиров и четыре члена экипажа. О крушении сообщили на сайте G1.

Воздушное судно упало в районе Капела в штате Сан-Паулу. Компания Voepass Linhas Aereas, которой принадлежал лайнер, сообщила, что крушение потерпел турбовинтовой самолет ATR-72.

В СМИ опубликовали кадры, предположительно, падения пассажирского лайнера. На кадрах видно, как самолет кружится, а потом падает. В этом месте в небо поднимается густой черный дым.

Официальной информации о пострадавших и причинах крушения пока нет. На месте происшествия работают спецслужбы. Известно, что самолет выполнял внутренний рейс.

Ранее в Приморском край пропал самолет , который позже обнаружили около Лысой горы. Самолет разлетелся на куски, одна из частей повисла на ветвях дерева.

Авиация Бразилия Авиакатастрофы Самолеты
09 августа 2024, 19:07
Варшава не поверила сообщениям о размахивавших флагами России поляках в Нигерии
Unsplash
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Задержанные в Нигерии польские студенты не могли участвовать в демонстрации и размахивать российскими флагами. Об этом на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Польши Якуб Вишневский, его процитировало РИА «Новости».

Он рассказал, что встретился в Варшаве с временной поверенной из посольства Нигерии, и она подтвердила информацию о польских студентах, которые участвовали в пророссийской манифестации.

«Я лично в это не верю», - подчеркнул дипломат.

Вишневский предположил, что поляки стали жертвой незнания местных традиций и законов. Он добавил, что попросил нигерийскую сторону дать возможность студентам вернуться на родину.

Ранее шестерых граждан Польши задержали в нигерийском штате Кано, сообщил RT. Они являлись учащимися Варшавского университета и приехали в Африку с научными целями. По данным правоохранителей Нигерии, студенты участвовали в пророссийской акции и размахивали триколорами.

Африка Россия Польша Студенты
09 августа 2024, 18:31
Россия попросила власти Нигера помочь из-за похищения двух геологов
Unsplash
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Россия официально обратилась к Нигеру за помощью из-за похищения террористами двух геологов, работавших в российской компании. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, один из заложников на видео, появившемся в Сети 2 августа, россиянин, а второй - гражданин Украины. Их и еще двоих геологов похитили 18 июля террористы из группировки, аффилированной с «Аль-Каидой»*. При этом боевики не выдвинули никаких политических требований.

Посольство России в Мали, по совместительству представляющее интересы в Нигере, постоянно контактирует с властями страны.

«Твердо убеждены, что набирающему обороты сотрудничеству России с государствами Сахаро-Сахеля не смогут воспрепятствовать террористические и иные деструктивные силы», - подчеркнула Захарова.

Ранее Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН из-за действий Украины, которую они обвинили в поддержке вооруженных антиправительственных группировок.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Мария Захарова Россия МИД РФ Нигер

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