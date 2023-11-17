Все пациенты в реанимации «Аш-Шифы» умерли из-за израильской блокады

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«Все больные, которые находились в реанимации, умерли, все до единого <…>, и это произошло из-за осады со стороны Израиля», - информировал он.

Сильмия напомнил, что осада длится уже неделю, и за это время в больнице скончались 54 человека. Он признался, что опасается смерти тех, чье состояние оценивается как критическое.

Директор больницы заявил, что военные ЦАХАЛ «стреляют во все, что движется» на территории учреждения, больница стала одновременно «кладбищем, тюрьмой и израильскими казармами».

В секторе Газа уже прекратили работу 26 больниц из 35.

О « точечной операции » против радикального палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» ЦАХАЛ объявил 15 ноября.