«Все овощи съели Шольц и Зеленский». Магазинные прилавки в Германии опустели на фоне протестов

Некоторые немцы обвинили в происходящем канцлера ФРГ Олафа Шольца и украинского президента Владимира Зеленского. Германия продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на внутренние финансовые трудности.

«Все овощи съели Шольц и Зеленский», - гласит немецкая надпись на пустых коробках в одном из местных магазинов.

Немецкие фермеры устроили акции протеста по всей стране в связи с мерами властей по экономии бюджета, в том числе отмены льгот. Рабочие заблокировали транспортной техникой ряд автобанов. На тракторы приклеили плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего». Забастовки земледельцы продолжат до 15 января, после чего устроят главный митинг в столице государства.

Ранее стало известно, что немецкий производитель автомобилей Volkswagen прекратил работать из-за протестов фермеров. Манифестанты перекрыли подъезды к предприятию в нижнесаксонском Эмдене, и сотрудники не могут добраться до работы.