10 января 2024, 04:53

«Все овощи съели Шольц и Зеленский». Магазинные прилавки в Германии опустели на фоне протестов

Freepik
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На фоне фермерских протестов в Германии опустели прилавки с овощами. Жители страны публикуют в соцсетях фото из магазинов, где начался продуктовый дефицит. Кадры разместил RT в Telegram-канале.

Некоторые немцы обвинили в происходящем канцлера ФРГ Олафа Шольца и украинского президента Владимира Зеленского. Германия продолжает оказывать помощь Украине, несмотря на внутренние финансовые трудности.

«Все овощи съели Шольц и Зеленский», - гласит немецкая надпись на пустых коробках в одном из местных магазинов.

Немецкие фермеры устроили акции протеста по всей стране в связи с мерами властей по экономии бюджета, в том числе отмены льгот. Рабочие заблокировали транспортной техникой ряд автобанов. На тракторы приклеили плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего». Забастовки земледельцы продолжат до 15 января, после чего устроят главный митинг в столице государства.

Ранее стало известно, что немецкий производитель автомобилей Volkswagen прекратил работать из-за протестов фермеров. Манифестанты перекрыли подъезды к предприятию в нижнесаксонском Эмдене, и сотрудники не могут добраться до работы.

Германия Владимир Зеленский Протесты Магазины Олаф Шольц
10 января 2024, 04:31
«Не Москва и не Пекин». В США назвали главного врага американцев
РИА «Новости»
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Гражданам США усложняет жизнь собственное правительство, а не Россия или Китай. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Военный отметил, что проблемы американцев не за границей, не на Украине или Ближнем Востоке, а внутри страны.

«Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили. Американцы должны осознать, что люди, которые сделали это с ними, находятся не в Пекине или Москве, они в Белом доме», - заявил Макгрегор.

США вмешиваются в конфликты в других странах и не осознают опасности внутри государства, отметил ранее Макгрегор. Угрозы исходят не извне, они находятся внутри Америки. В катастрофическом положении США Макгрегор обвинил президента Джо Байдена. Штаты превратились в общество свободного падения , заявил американский офицер.

США Россия Китай
10 января 2024, 04:19
Лидеры главных бандитских банд Эквадора сбежали из тюрем
Unsplash
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Лидеры главных бандитских группировок Эквадора сбежали из тюрем, что привело к беспорядкам в стране. На волю вышли мафиози Хосе Адольфо Вильямар и Фабрисио Колон Пико, сообщили «Известия».

Вильямар возглавляет банду «Лос-Чонерос», которую считают крупнейшим наркокартелем Эквадора. Группировка известна громкими нападениями и вымогательствами: власти ведут борьбу против них с середины 2000-х. До побега Вильямар провел за решеткой 12 лет.

Пико руководит группировкой «Лос-Лобос», отколовшейся от «Лос-Чонерос» три года назад. Банда специализируется на экспорте кокаина и имеет свои отделения в нескольких городах, занимающиеся разбоем, ее численность оценивается в восемь тысяч человек.

Побег Вильямара спровоцировал бунты в тюрьмах по всей стране, которые позже перекинулись на улицы. Центром беспорядков стал город Гуакиль, где особенно сильно влияние «Лос-Чонерос». Вооруженная группировка взяла в заложники сотрудников телеканала, однако полицейским удалось их освободить.

В ответ на столкновения президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» и задействовал в борьбе с бандами армию.

Наркотики Побеги Тюрьмы Беспорядки
10 января 2024, 02:39
Принца Эндрю и Билла Клинтона обвинили в совращении детей на острове Эпштейна
Викимедиа
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Свидетельница по делу обвиняемого в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна заявила, что он снимал видео, на которых гости его острова совращают детей. По информации Guardian, в их число входят британский принц Эндрю, экс-президент США Билл Клинтон и миллиардер Ричард Брэнсон.

Выступающая в качестве свидетельницы Сара Рэнсом предоставила суду фотографии, сделанные на острове. На них изображены как звездные гости, так и девушки, якобы ставшие их жертвами.

Рэнсом не смогла предоставить доказательства существования видео. Защита Эпштейна использовала ее обвинения как доказательства недостоверности ее слов: сама Рэнсом позже отказалась от показаний, опасаясь публичности.

Ранее СМИ сообщали, что принц Эндрю регулярно приезжал в гости к Эпштейну, чтобы получить массаж. Клинтон, в свою очередь, угрожал журналистам , которые освещали ситуацию вокруг финансиста.

Дело Эпштейна вновь привлекло внимание общественности 1 января, когда суд раскрыл часть документов с именами фигурантов. Среди них, помимо упомянутых выше, оказались экс-президент США Дональд Трамп, певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд.

Свидетельница по делу обвиняемого в сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна заявила, что он снимал видео, на которых гости его острова совращают детей. По информации Guardian , в их число входят британский принц Эндрю, экс-президент США Билл Клинтон и миллиардер Ричард Брэнсон.

США Суд Педофилы Джеффри Эпштейн
10 января 2024, 02:20
Экс-главу МВД Польши задержали прямо перед разговором с президентом
Pixabay
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Полиция задержала экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика в президентском дворце, сообщило Polskie Radio. Их обвинили в превышении полномочий.

Каминьский и Вонсик прибыли во дворец, где состоялась церемония назначения советников, по личному приглашению президента Анджея Дуды. Глава страны хотел с ними поговорить, но отвлекся на диалог с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской: во время его отсутствия полицейские задержали экс-министра.

Суд приговорил Каминьского и Вонсика к двум годам лишения свободы. По версии обвинения, они превысили свои полномочия, когда руководили Центральным антикоррупционным бюро: во время их срока в стране произошел крупный «земельный скандал», связанный со взятками.

Экс-глава МВД считает дело против себя политически мотивированным и связанным со сменой власти: Каминьский заявил о давнем конфликте с новым премьером Дональдом Туском. В президентской канцелярии наказание также назвали незаконным. По словам Каминьского, президент Дуда пытается помочь ему избежать несправедливого наказания.

Ранее польских политиков обвинили в госизмене за отправку оружия на Украину.

Суд Польша

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