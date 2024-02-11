«Все они убегут». Додон назвал трагедией решение властей Молдавии принять сторону США
Действующие власти Молдавии, ущемляя интересы собственного народа, встали на сторону США против России. Об этом в эфире телеканала Сinema 1 заявил бывший президент республики и председатель Социалистической партии Игорь Додон.
«Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в „теплицах“ Госдепа и Сороса. <…> Закончится их мандат, и все они куда-то убегут», - подчеркнул Додон.
Экс-президент назвал большой трагедией то, что происходит в стране. Действия властей ущемляют национальные интересы республики. Это происходит от того, что власти не связывают свое будущее и будущее своих детей с Молдавией, объяснил политик.
Власти Молдавии призвали Россию не открывать в Приднестровье избирательные участки на выборах президента. В случае неповиновения Кишинев пригрозил «ответными мерами».