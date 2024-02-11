11 февраля 2024, 20:49

«Все они убегут». Додон назвал трагедией решение властей Молдавии принять сторону США

РИА «Новости»
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Действующие власти Молдавии, ущемляя интересы собственного народа, встали на сторону США против России. Об этом в эфире телеканала Сinema 1 заявил бывший президент республики и председатель Социалистической партии Игорь Додон.

«Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в „теплицах“ Госдепа и Сороса. <…> Закончится их мандат, и все они куда-то убегут», - подчеркнул Додон.

Экс-президент назвал большой трагедией то, что происходит в стране. Действия властей ущемляют национальные интересы республики. Это происходит от того, что власти не связывают свое будущее и будущее своих детей с Молдавией, объяснил политик.

Власти Молдавии призвали Россию не открывать в Приднестровье избирательные участки на выборах президента. В случае неповиновения Кишинев пригрозил «ответными мерами».

США Молдавия Россия
11 февраля 2024, 21:34
Посол США Трейси заявила, что обожает ездить в московском метро
РИА «Новости»
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Американский посол в России Линн Трейси заявила, что ей нравится ездить в московском метрополитене. Видео с впечатлениями дипломата опубликовали в Telegram-канале посольства.

«Я постоянно пользовалась метро, когда жила здесь раньше. Я и сейчас стараюсь ездить на метро, после того, как год назад вернулась в Москву», - призналась женщина.

По ее словам, метро сильно разрослось с 1980-х годов. Именно в то время Трейси впервые начала им пользоваться. Она помнит, что тогда проезд стоил пять копеек.

Дипломат рассказала про разменные терминалы, висевшие в вестибюлях станций. На аппаратах пассажиры разменивали 20 копеек. Монеты сыпались из автомата с характерным звуком, который словно говорил «ты в метро!» «Конечно, сейчас оно стало более современным. Но что мне точно никогда не надоест - это поездки в московском метро», - отметила Трейси.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московское метро непрерывно развивают. Специалисты возводят Троицкую линию, а станцию «Университет дружбы народов» уже почти достроили.

США Россия Метро Москва
11 февраля 2024, 21:26
Белый дом перестал считать Нетаньяху продуктивным партнером
Pxhere
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его администрация перестали считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху продуктивным партнером. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Разногласия между Белым домом и израильскими властями усилились настолько, что Байден и его помощники перестали рассматривать Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять.

«Накапливающееся разочарование Нетаньяху привело к тому, что некоторые помощники Байдена призвали его более открыто критиковать премьер-министра», - заявили авторы материала.

В последние несколько дней недовольство Соединенных Штатов вызвали в том числе неготовность Израиля пойти на уступки ради освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Ранее Байден признал, что реакция израильского правительства на атаку боевиков из сектора Газа 7 октября была чрезмерной. Американский лидер выразил надежду на возобновление паузы в боевых действиях.

Египет ранее пригрозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений в том случае, если ЦАХАЛ войдет в Рафах. Город расположен на юге сектора Газа.

США Израиль Газ Джо Байден
11 февраля 2024, 20:05
Действующий и бывший премьеры Эстонии разругались из-за выборов в ЕП
РИА «Новости»
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и экс-глава правительства республики, евродепутат Андрус Ансип поскандалили из-за предстоящих выборов в Европарламент. Об этом сообщил сайт ERR.

«Кая Каллас направила открытое письмо <…> Андрусу Ансипу, в котором просила Ансипа не баллотироваться на выборах в Европейский парламент. Ансип назвал предложение Каллас мелочным», - передали авторы материала.

Каллая обвинила Ансипа в том, что тот использует свое положение только для критики эстонского правительства. Она добавила, что бывший премьер может делать это и у себя дома, поэтому в Европарламент должны баллотироваться те, кто реально заботится о стране.

Ансип сказал, что решит, будет ли баллотироваться на выборах в Европарламент или нет, в конце марта. В свое оправдание мужчина отметил, что всегда защищал принципы партии. Он не намерен молча наблюдать за падением экономики Эстонии и благосостояния народа.

Выборы в Европейский парламент должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года. Это будет 10-е общенародное голосование, которое пройдет во всех странах Евросоюза.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель под давлением критики передумал баллотироваться в Европарламент. Политик заявил, что останется на своем посту до конца мандата. До этого возможный уход Мишеля стал шоком для лидеров Евросоюза.

Скандалы Работа Евросоюз Эстония Европарламент Экономика Выборы
11 февраля 2024, 18:15
Уголовное дело о шпионаже в отношении украинца закрыли из-за его смерти
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В ростовском СИЗО умер обвиняемый в шпионаже, терроризме и незаконном хранении оружия 71-летний украинец. Об этом свидетельствует публикация на сайте Южного окружного военного суда.

По причине смерти фигуранта суд прекратил уголовное дело. Уточняется, что преследование приостановили еще 25 января 2024 года.

«Уголовное дело прекращено. Смерть подозреваемого или обвиняемого», - указали на сайте.

Уголовно-процессуальный кодекс России обязывает прекращать уголовное преследование в связи со смертью подозреваемого.

Ранее Ростовский областной суд вынес приговор украинке, которую обвинили в шпионаже. Она передавала СБУ секретные данные, в том числе сведения о местоположении воинских подразделений, маршрутах передвижения техники и личного состава Вооруженных сил России.

До этого в Крыму задержали мужчину , который за деньги передавал видео и фотографии стратегически важных объектов республики украинским спецслужбам. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Шпионаж Суд Россия

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