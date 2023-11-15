15 ноября 2023, 03:09

«Все очень плохо». Украину предрекли демографическую катастрофу

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В ближайшие десять лет Украину настигнет демографический кризис. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова, ее слова привел Vesti.ua.

«Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали, - от 26 до 35 миллионов <…>. Все плохо, очень плохо», - сказала она.

Эксперт отметила, что «не может быть и речи» о достижении былой численности в 45 миллионов человек на Украине. Главными факторами сложившейся ситуации академик назвала миграцию, стареющее население, низкую рождаемость и «высокую преждевременную смертность».

Ранее американские власти подсчитали, что с начала конфликта украинская армия потеряла убитыми и ранеными примерно 190 тысяч солдат. Около 70 тысяч погибли и до 120 тысяч получили травмы. Также стало известно, что Украина начала задействовать в экономике женскую половину населения. Это связано со всеобщей мобилизацией и масштабными потерями.

Смертность Украина Конфликт на востоке Украины
15 ноября 2023, 03:09
«Они боятся». В Швеции раскрыли, чего опасаются украинцы
Pixabay
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Украинцы боятся возвращения Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году. Об этом в эфире телеканала SVT заявил журналист Бенгт Нурборг.

«Люди боятся, что в Белый дом вернется Трамп», - отметил корреспондент.

Нурборг также сообщил, что среди тех украинцев, с которыми он общался, растет усталость от конфликта. Нарастает разочарование, что разрекламированное контрнаступление, которое началось летом, не принесло ожидаемых результатов.

Внутри Украины могут начаться протесты , если президент Владимир Зеленский не пойдет на дипломатическое урегулирование конфликта. Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что украинское государство фактически распадается из-за провала контрнаступления ВСУ. Украине придется пойти на переговоры с Россией, иначе в стране начнутся восстания.

США Дональд Трамп Украина
15 ноября 2023, 02:37
Урсула фон дер Ляйен могла заболеть смертельным недугом — чешский аналитик
РИА «Новости»
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может страдать от деменции. Такое предположение выразил чешский аналитик Ян Кампбелл в беседе с Parlamentní listy.

«Если <…> председатель действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция», - сказал он.

По словам аналитика, у главы ЕК есть и другие признаки этого недуга - беспокойство и растерянность. Также у женщины замечали нарушение памяти и ориентации в пространстве. Кампбелл отметил, что некоторые действия фон дер Ляйен указывают на проявление бреда и галлюцинаций у женщины.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала сюрреалистичной речь Урсулы фон дер Ляйен о вступлении Украины в Евросоюз. Она отметила, что объединение сильно пострадает, если украинская сторона станет его частью. Также Кнайсль объяснила, что глава ЕК пытается вести свою политику с помощью «свиты».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может страдать от деменции. Такое предположение выразил чешский аналитик Ян Кампбелл в беседе с Parlamentní listy.

Чехия Еврокомиссия Украина Урсула фон дер Ляйен
15 ноября 2023, 01:50
Белый дом не ответил, примут ли меры в случае вины Украины во взрывах на «Северных потоках»
РИА «Новости»
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Американская администрация не уточнила, примут ли США меры в случае подтверждения причастности Украины к подрывам «Северных потоков». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

«Не буду опережать продолжающееся расследование произошедшего с трубопроводом „Северный поток - 2“ [и „Северный поток - 1“]. И я, безусловно, не буду рассуждать гипотетически относительно того, в чем могут заключаться результаты этого расследования», - сказал он.

По его словам, американская сторона сейчас сконцентрирована на предоставлении Украине необходимой помощи. Он отметил, что говорит «о критически важных потребностях». При этом США будет сложнее оказывать поддержку украниской стороне без финансирования из федерального бюджета страны.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Америка теперь переключила внимание на конфликт между Израилем и Палестиной, поэтому намерена обвинить Украину во взрывах на трубопроводах «Северный поток». По его словам, НАТО тоже поменял отношение к украинскому главе Владимиру Зеленскому и намерен отказаться от него.

США Белый дом в США Взрывы Украина Северный поток
15 ноября 2023, 01:00
Вооруженные люди ограбили группу чешских журналистов в США на саммите АТЭС
Freepik
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Чешские журналисты на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско подверглись вооруженному ограблению. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент полиции города.

«Жертвы сообщили офицерам, что когда транспортное средство остановилось на улице, они увидели трех вышедших из машины неизвестных подозреваемых, все они были вооружены огнестрельным оружием», - сказано в сообщении.

От сотрудников СМИ потребовали съемочное оборудование. Когда подозреваемые получили желаемое, то ушли в неизвестном направлении. Сейчас правоохранительные органы ведут разбирательство по факту произошедшего.

После происшествия мэр Сан-Франциско Николь Брид встретилась с журналистами и им временно предоставили другое оборудование для съемок.

В прошлом году руководитель RT France Ксения Федорова заявила, что журналисты и эксперты телеканала столкнулись с дискриминацией во Франции. Речь идет о массовом харассменте в соцсетях.

США Ограбления Журналистика

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