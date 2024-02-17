Все на Украину утекло? Столтенберг заявил о проблемах НАТО с военными запасами

«В военном плане мы сильнее России. Но в то же время [конфликт] на Украине продемонстрировал, что у нас есть серьезные пробелы», - пояснил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, речь о поддержании вооружения - у альянса есть современные системы, но нужны запасные детали, обслуживание, также необходимы боеприпасы.

«В начале [конфликта] мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов», - подчеркнул он.

Выступил на конференции и президент Украины Владимир Зеленский. Политик указал, что страна находится «в искусственном дефиците вооружения», в частности, артиллерии и средств дальнего поражения. А это позволяет России адаптироваться к интенсивности боевых действий, добавил он, оправдываясь за выход ВСУ из Авдеевки.