«Все на своих местах в хорошем состоянии». Лукашенко — о ядерном оружии РФ в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о том, поступило ли в страну российское ядерное оружие. Слова главы государства привел корреспондента БелТА.
«Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», - подчеркнул Лукашенко.
Он добавил, что военные проходят обучение каждый день. В подразделениях работают бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которые делятся опытом с белорусами, отметил президент.
Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходит под председательством президента России Владимира Путина. Переговоры начались со встречи в узком составе.
Российский лидер заявил, что рассчитывает принять декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза. Он отметил, что это новый документ программного характера.