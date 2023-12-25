25 декабря 2023, 19:14

«Все на своих местах в хорошем состоянии». Лукашенко — о ядерном оружии РФ в Белоруссии

РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о том, поступило ли в страну российское ядерное оружие. Слова главы государства привел корреспондента БелТА.

«Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что военные проходят обучение каждый день. В подразделениях работают бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которые делятся опытом с белорусами, отметил президент.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходит под председательством президента России Владимира Путина. Переговоры начались со встречи в узком составе.

Российский лидер заявил, что рассчитывает принять декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза. Он отметил, что это новый документ программного характера.

Ядерное оружие Белоруссия Александр Лукашенко Оружие
25 декабря 2023, 20:06
Журналист L’Express Аке признал превосходство российской экономики
Unsplash
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Экономика России растет быстрее европейской, несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом. Такую точку зрения высказал руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке в комментарии на YouTube-канале издания.

Экономика России растет быстрее европейской, несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом. Такую точку зрения высказал руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке в комментарии на YouTube-канале издания.

«Российская экономика растет, и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны», - заявил Аке.

Он добавил, что промышленное производство России увеличилось на 7,5%. По его словам, население страны поддерживает позицию президента РФ Владимира Путина по проведению СВО.

Ранее Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в широком составе сообщил, что валовый внутренний продукт России в текущем году вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах ЕАЭС.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также заверил, что 2022 год был периодом серьезных решений и российское правительство выбрало правильный путь. В 2023 году рост ВВП составит 3,5%. В следующем году он тоже ожидал положительные тренды.

Санкции Россия Экономика
25 декабря 2023, 18:58
Путин выразил надежду на дальнейшее развитие ЕАЭС
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает принять декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза. Об этом он рассказал во время саммита Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».

«По сути это новый документ программного характера <…> Рассчитываю, что мы с вами утвердим декларацию, оформив это соответствующим решением», - указал российский лидер.

Глава государства отметил, что входящие в международную организацию страны активно сотрудничают во многих сферах, в том числе и в экономике. Он назвал развитие партнерства в рамках ЕАЭС динамичным и успешным.

Встреча лидеров объединения проходит в Президентской библиотеке, в заседании приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в международных мероприятиях в Петербурге. Глава государства посетит 26 декабря неформальный саммит СНГ, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Армения Казахстан Санкт-Петербург Белоруссия Киргизия Владимир Путин Узбекистан
25 декабря 2023, 18:28
Путин поприветствовал Пашиняна на саммите ЕАЭС в Петербурге
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Санкт-Петербург на саммит Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщило РИА «Новости».

Армянского премьера встретил президент Владимир Путин. Он поприветствовал Пашиняна и пожал ему руку.

По информации Armen Press , визит Пашиняна в Петербург продлится два дня.

Канал опубликовал видео , как самолет армянского премьера приземлился в аэропорту Пулково. На выходе с борта авиалайнера Пашиняна встретила российская делегация.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Армении сможет пообщаться с президентом Владимиром Путиным на полях саммитов в Петербурге. Во встречах примут участие члены ОДКБ, в том числе лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Саммит Евразийского экономического совета пройдет 25 декабря, а неформальный саммит СНГ состоится 26 декабря.

Ранее в Петербург прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. В аэропорту его встретил губернатор Александр Беглов.

Саммиты Армения Санкт-Петербург Самолеты Владимир Путин
25 декабря 2023, 18:25
Израиль углубит наземную операцию в секторе Газа
Unsplash
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Израиль в ближайшие дни приступит к углублению наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании парламентской фракции партии «Ликуд», его процитировала газета The Jerusalem Post.

«Мы не останавливаемся, мы продолжаем сражаться, и в ближайшие дни мы будем углублять боевые действия», - сказал глава израильского правительства.

По его словам, битва на территории анклава будет долгой и пока не близится к окончанию.

Нетаньяху добавил, что только вернулся из сектора Газа, где встречался с дивизией резервистов. Все военнослужащие просили его не останавливаться и идти до конца, подчеркнул премьер-министр Израиля.

Власти Египта разработали трехэтапный план урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. На первой стадии авторы инициативы предложили Израилю и палестинскому движению ХАМАС ввести временный режим прекращения огня и обменять заложников-израильтян на заключенных-палестинцев.

Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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