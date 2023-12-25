«Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что военные проходят обучение каждый день. В подразделениях работают бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которые делятся опытом с белорусами, отметил президент.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходит под председательством президента России Владимира Путина. Переговоры начались со встречи в узком составе.

Российский лидер заявил, что рассчитывает принять декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза. Он отметил, что это новый документ программного характера.