15 февраля 2025, 14:54

Все кандидаты на пост президента Абхазии проголосовали на выборах

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Все пять кандидатов на пост президента Абхазии проголосовали на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Около 10 утра по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии первым свой голос отдал бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

За ним в городской поликлинике в Сухуме проголосовал глава «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Следующими около полудня голосовали остальное трое кандидатов - оппозиционер Адгур Ардзинба - в городе Новый Афон, бывший председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба - в селе Дранда, политик Бадра Гунба - в Сухумском государственном колледже в Сухуме.

ЦИК республики отмечал, что всего для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в Абхазии и еще два в России - в Черкесске и Москве. В основной список голосования внесли 134 тысяч человек.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025
15 февраля 2025, 14:33
Президент США рассказал о влиянии СМИ на их отношения с Маском
Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил о попытках некоторых СМИ рассорить его с миллиардером, главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News.

Трамп рассказал о беседе с миллиардером. Он сообщил, что Маск позвонил и предупредил, что отдельные СМИ пытаются их разлучить.

«Без сомнений», - ответил президент США.

Трамп подчеркнул, что эти СМИ плохи в попытках разрушить отношения с главой DOGE, иначе бы он не смог стать президентом.

В интервью телеканалу Трамп и Маск добавили, что на самом жители США умны и понимают, что президентская администрация и DOGE совместно работают над сокращением излишних расходов федерального правительства.

Ранее Трамп потребовал от агентства Reuters вернуть в бюджет страны девять миллионов долларов , полученные от прежней администрации Белого дома на изучение «социального введения в заблуждение в больших масштабах».

США Журналистика Дональд Трамп Илон Маск
15 февраля 2025, 12:02
Россиянина Труфанова освободили в секторе Газа
РИА «Новости»
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Международному комитету Красного Креста в секторе Газа передали троих заложников, в том числе россиянина Александра Труфанова. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Процесс состоялся около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Все три освобожденных сели в автомобили комитета и отправились в сторону Израиля.

Бригада «Аль-Кудс», входящая в военное крыло группировки «Исламский джихад»*, объявила, что освободит Труфанова в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену 15 февраля.

В ХАМАС уточнили, что, помимо Труфанова , из палестинского анклава в субботу освободят еще двух заложников, один из которых с гражданством США.

Со своей стороны Израиль в субботу должен освободить в 369 палестинских заключенных , 333 из которых задержали в секторе Газа после 7 октября 2023 года.

*«Исламский джихад» - запрещенная в России террористическая организация.

Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
15 февраля 2025, 08:18
Коллективного Запада больше нет. Итоги конференции в Мюнхене оценили в Совфеде
РИА «Новости»
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев по итогам Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что коллективного Запада больше не существует. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Коллективного Запада больше не существует. Так можно обозначить исход не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции», - сообщил политик.

Косачев отметил, что конференцию создали еще в 1693 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса для поддержания единства Запада. Однако затем она превратилась в площадку, где США во главе НАТО обучали навыкам трансатлантической солидарности своих европейских союзников.

«Солидарность - красивое слово. Но для коллективного Запада со временем концепция выродилась в примитивное „рука руку моет“, когда любые безумства внутри и любые нарушения права вовне сходили с рук нарушителям по принципу „это наш сукин сын“», - добавил сенатор.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указала на неестественное поведение президента Украины Владимира Зеленского Мюнхенской конференции. У Зеленского при общении с прессой то бегали глаза, то вздрагивала голова.

Запад
15 февраля 2025, 02:21
Трамп повесил в Белом доме свое фото при аресте
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Фотографию президента США Дональда Трампа, которую сделали при его аресте в Джорджии в 2023 году, повесили в Белом доме. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Фотография президента Дональда Трампа помещена в рамку и висит прямо у Овального кабинета», - уточнили в публикации.

Снимок заметили во время переговоров президента США и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Авторы статьи предположили, что Трамп распорядился повесить фотографию в Белом доме, чтобы каждый, кто входит в комнату, понимал, как далеко политик продвинулся со дня своего ареста.

Известный снимок сделали в августе 2023 года, когда Трамп провел около 30 минут под стражей по обвинению в сговоре. Его освободили под залог в 200 тысяч долларов.

Ранее скульптурный портрет Дональда Трампа предложили добавить на гору Рашмор в честь его выдающихся достижений. На на известном рельефе высечены скульптурные изображения четырех президентов США - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

США Белый дом в США Дональд Трамп

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