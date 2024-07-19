19 июля 2024, 05:56

«Все изменилось». В США рассказали о переменах после покушения на Трампа

РИА «Новости»
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Журналист Такер Карлсон во время выступления на съезде Республиканской партии в городе Милуоки (штат Висконсин) заявил, что после покушения на бывшего президента Дональда Трампа все изменилось, а сам он стал лидером нации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналист заявил, что после покушения изменился мир, нация, сам съезд и даже Трамп.

«Эффект, который это оказало на Дональда Трампа, заключался в том, что он больше не был просто кандидатом от политической партии, бывшим президентом или будущим президентом, это был лидер нации», - подчеркнул Карлсон.

Он также признался, что созвонился с Трампом в течение нескольких часов после попытки покушения. По его словам, политик не сказал ни слова о себе, отметив, что был поражен толпой, которая не побежала после выстрелов, гордился этими людьми.

Ранее британские СМИ написали, что решения президента Джо Байдена на международной арене вызвали недовольство у союзников США. В частности, речь идет о поддержке Белого дома политики геноцида Израиля.

Стрельба Дональд Трамп Выборы президента США Такер Карлсон Покушение на Дональда Трампа
19 июля 2024, 05:28
Два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве
РИА «Новости»
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В Тель-Авиве в результате взрыва по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

По информации медицинской службы «Маген Давид Адом», двоих человек госпитализировали с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека пострадали от шока, помощь им оказали на месте.

До этого издание сообщило, что взрыв, предположительно, прозвучал на углу улиц Бен-Иегуда на и Шалом-Алейхема. На место прибыли полицейские, пожарные и спасательные службы.

Кроме того, газета и израильские паблики опубликовали фотографию, предположительно, крыла и двигателя беспилотника, обнаруженные на месте происшествия.

Сейчас армия и полиция проверяют версию, правда ли причиной взрыва стал дрон. При этом Командование тыла Израиля заявило, что факт воздушного вторжения в пространство страны не зафиксировали, тревогу не объявляли.

Детали произошедшего еще уточняются, как и количество пострадавших.

Ранее в Минздраве Газы сообщали, что при ударе ЦАХАЛ в районе Аль-Маваси провинции Хан-Юнис погибли 90 человек и 300 пострадали.

Израиль Скорая помощь Взрывы
19 июля 2024, 04:51
Этнические пакистанцы устроили массовые беспорядки в Лидсе
РИА «Новости»
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В Великобритании начались массовые беспорядки с участием мигрантов — этнических пакистанцев. Об этом сообщил телеканал Talk TV.

По предварительной информации, сотни протестующих вышли на улицу в районе Хэрхиллс в Лидсе после того, как полицейские забрали из проживающей там семьи пятерых детей. Полицию вызвали сотрудники социальных служб. Поводом стала госпитализация ребенка с умышленно нанесенной травмой головы.

Толпа протестующих перевернула на своем пути несколько машин, разбивая при этом стекла и выламывая двери. Полицейских, которые должны были им противостоять, забросали подручными средствами. Силовики в страхе сбежали.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

В этом районе проживают в основном пакистанцы и выходцы других частей Южной Азии. Это не первые беспорядки. До этого волнения произошли в 2001 году. Тогда полицейские задержали одного из местных жителей по подозрению в подделке документа, подтверждающего оплату транспортного налога.

Ранее в Германии запретили украинцам протестовать на родном языке.

В Великобритании начались массовые беспорядки с участием мигрантов - этнических пакистанцев. Об этом сообщил телеканал Talk TV.

Великобритания Англия Поджоги Мигранты Пакистан
19 июля 2024, 03:20
В Британии забили тревогу из-за решения США
РИА «Новости»
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Союзники Вашингтона недовольны решениями президента США Джо Байдена на международной арене. Об этом в своей статье для Guardian написал обозреватель Оуэн Джонс.

«Военная агрессия демократических элит США в Ираке, Афганистане и в Ливии, характеризовалась международным унижением в глазах других стран. Байден разозлил своих союзников, избирателей-демократов, и опозорил США во всем мире своей поддержкой геноцида Израиля», - заявил он.

По словам автора статьи, Соединенными Штатами управляют некомпетентные лидеры, которые терпят унижения на международной арене. Джонс напомнил, что экономика США с трудом может удовлетворять потребности большинства граждан страны.

Многие демократы призывают выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Такая возможность будет у Демпартии на съезде в августе.

Ранее стало известно, что вице-президент США Камала Харрис возглавила список потенциальных кандидатов от Демократической партии на выборах.

США Вашингтон Дональд Трамп Джо Байден

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