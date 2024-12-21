«Все еще жив!» Король Великобритании ответил на вопрос о состоянии

Во время посещения лондонского района Уолтемстоу короля спросили о его самочувствии.

«Я все еще жив!» - ответил Карл III и рассмеялся.

Журналисты отметили, что лечение Карла III двигается «в положительную сторону» и еще продолжится в 2025 году. Сам король не намерен сокращать число зарубежных визитов, несмотря на заболевание.

Рано стало известно, что король Великобритании Карл III якобы отчаялся в борьбе с раком и уже занялся предсмертными приготовлениями. По данным СМИ, он решил навести порядок в доме Виндзоров и начать со своего младшего брата. Теперь Принц Эндрю лишится королевского содержания, которое обходится казне примерно в 1,29 миллиона долларов и еще семизначную цифру на услуги охраны.