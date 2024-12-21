21 декабря 2024, 13:46

«Все еще жив!» Король Великобритании ответил на вопрос о состоянии

Global Look Press
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Проходящий лечение от рака король Великобритании Карл III пошутил насчет своего здоровья. Слова монарха привел телеканал Sky News.

Во время посещения лондонского района Уолтемстоу короля спросили о его самочувствии.

«Я все еще жив!» - ответил Карл III и рассмеялся.

Журналисты отметили, что лечение Карла III двигается «в положительную сторону» и еще продолжится в 2025 году. Сам король не намерен сокращать число зарубежных визитов, несмотря на заболевание.

Рано стало известно, что король Великобритании Карл III якобы отчаялся в борьбе с раком и уже занялся предсмертными приготовлениями. По данным СМИ, он решил навести порядок в доме Виндзоров и начать со своего младшего брата. Теперь Принц Эндрю лишится королевского содержания, которое обходится казне примерно в 1,29 миллиона долларов и еще семизначную цифру на услуги охраны.

Великобритания Карл III
21 декабря 2024, 04:00
Два человека погибли после теракта в Магдебурге
РИА «Новости»
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Два человека погибли в результате теракта на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебурге. Об этом сообщила телерадиокомпания MDR со ссылкой на премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа.

По словам премьера, после теракта погибли как минимум два человека.

«В результате теракта на Рождественской ярмарке в Магдебурге погибли взрослый и младенец», - уточнил он.

Премьер также отметил, что предполагаемым преступником является врач из Саудовской Аравии. Последний врезался в толпу людей на рождественской ярмарке на арендованном автомобиле. Хазелофф уточнил, что в Германии тот находился с 2006 года.

В местной полиции заявили, что моти преступления пока неизвестен. Они пока окончательно не смогли классифицировать произошедшее.

Ранее российское посольство в Германии открыло горячую линию после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге, чтобы выяснить, есть ли пострадавших граждане России.

Германия Смертность Терроризм Саудовская Аравия
21 декабря 2024, 01:13
Жена Башара Асада начала лечение от рака в Москве еще до его побега
РИА «Новости»
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Асма Асад, супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада, начала лечение от рецидива рака в Москве за несколько недель до его побега из страны. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Супруги встретились после прибытия Асада в российскую столицу. В Москве также находится их дочь Зейн и родители Асмы.

Этой весной супруге Асада диагностировали острый миелоидный лейкоз. При этом еще раньше, пять лет назад ей удалили опухоль, возникшую из-за рака груди.

Издание также отметило, что старший сын бывшего сирийского лидера Хафез защитил кандидатскую диссертацию в МГУ, а его дочь Зейн ранее училась в Сорбоннском университете в Абу-Даби.

Ранее президент России Владимир Путин в прямой линии признался, что пока не встречался с переехавшей в Москву семьей Асада , но планирует это сделать в будущем.

Больницы Побеги Сирия Семья Россия Онкология Башар Асад
21 декабря 2024, 00:40
Маск назвал Шольца дураком и призвал уйти в отставку после теракта в Магдебурге
РИА «Новости»
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Американский бизнесмен Илон Маск после теракта в Магдебурге заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен немедленно подать в отставку. Об этом он написал в соцсети X.

«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», - написал предприниматель.

Таким образом он прокомментировал публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт на рождественской ярмарке. Тогда канцлер выразил соболезнования пострадавшим в теракте, поблагодарил спасателей и признался, что такие происшествия вызывают у него ужасные мысли.

Это не первое критическое высказывание в адрес немецкого канцлера со стороны Маска. До этого он назвал Шольца глупцом, комментируя распад правящей коалиции Германии в ноябре.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей на рождественском рынке в Магдебурге, погибли 11 человек.

Германия США Терроризм Илон Маск Олаф Шольц
20 декабря 2024, 22:04
В США допустили приостановку работы правительства
Pxhere
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Ведомства в США начали готовиться к неминуемой приостановке работы правительства. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Административно-бюджетное управление Белого дома предупредило федеральные ведомства готовиться к неминуемому шатдауну», - отметили в материале.

В четверг палата представителей не поддержала проект временного бюджета. Для одобрения нормы за нее должны проголосовать 218 законодателей. У республиканцев в палате представителей 219 мандатов, но некоторые члены фракции выразили возражения против проекта.

По данным газеты, если американские законодатели не договориться до субботы о временном бюджете, тогда финансирование правительства США частично приостановят впервые за несколько лет.

Осенью 2023 года Белый дом и конгресс не смогли согласовать долгосрочный бюджет. До этого президент США Джо Байден заявлял, что соглашение по финансированию правительства было достинуто.

США Белый дом в США Конгресс США

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