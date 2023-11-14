Все больницы в Газе без топлива прекратят работу в течение двух дней

Уже 25 медицинских учреждений перестали оказывать услуги из-за нехватки топлива или обстрелов. Всего в секторе Газа осталось 10 работающих больниц.

«Если в течение 48 часов топливо не будет поставлено, все больницы в секторе Газа прекратят свою работу», - подчеркнула глава ведомства.

Израиль утром 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны ХАМАС из сектора Газа. После этого ЦАХАЛ сообщил о начале контртеррористической операции «Железные мечи», а позже объявил о полной блокаде палестинского анклава.

Гендиректор Минздрава сектора Газа Мунир Аль-Барш заявил, что ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Красный Крест стали соучастниками массового убийства жителей анклава. Он обратил внимание, что эти учреждения больше не оказывают услуги в Газе.