14 ноября 2023, 19:08

Все больницы в Газе без топлива прекратят работу в течение двух дней

pxhere.com
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Больницы в секторе Газа, которые пока продолжают функционировать, прекратят работу в течение двух дней при отсутствии поставок топлива. Об этом телеканалу Al-Arabiya сообщила министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла.

Уже 25 медицинских учреждений перестали оказывать услуги из-за нехватки топлива или обстрелов. Всего в секторе Газа осталось 10 работающих больниц.

«Если в течение 48 часов топливо не будет поставлено, все больницы в секторе Газа прекратят свою работу», - подчеркнула глава ведомства.

Израиль утром 7 октября подвергся массированной ракетной атаке со стороны ХАМАС из сектора Газа. После этого ЦАХАЛ сообщил о начале контртеррористической операции «Железные мечи», а позже объявил о полной блокаде палестинского анклава.

Гендиректор Минздрава сектора Газа Мунир Аль-Барш заявил, что ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Красный Крест стали соучастниками массового убийства жителей анклава. Он обратил внимание, что эти учреждения больше не оказывают услуги в Газе.

Больницы Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 17:56
ХАМАС сообщил об убийстве 7 израильских военных в секторе Газа
unsplash.com
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Военное крыло палестинского движения ХАМАС «Аль-Кассам» ликвидировало семь израильских военных в секторе Газа. Об этом группировка сообщила в своем Telegram-канале.

Бойцы «Аль-Кассам» атаковали бронетранспортер ЦАХАЛ и танк снарядами «Ясин 105» с близкого расстояния к северу от города Газа. Во время удара погибли семь израильские солдат.

На прошлой неделе военное крыло ХАМАС атаковало крупный портовый город Ашдод в Израиле. Местные власти объявили воздушную тревогу.

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС, также сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Атаке подверглась городская агломерация Гуш-Дан.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи» и стал наносить ответные удары.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
14 ноября 2023, 17:38
Песков ответил на слова Санду о неуважении интересов Молдавии
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Результаты муниципальных выборов в Молдавии продемонстрировали желание граждан сотрудничать с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Таким образом он ответил на слова главы Молдавии Майи Санду, которая сделала заявление о якобы неуважении России к интересам молдавских граждан.

«Как минимум госпожа Санду не учитывает результаты муниципальных выборов, которые только что состоялись. И где совсем не ее партия получила победу», - отметил Песков.

Пресс-секретарь президента обратил внимание, что жители Молдавии, вопреки словам Санду, стремятся к поддержанию хороших отношений с Россией.

Ранее политолог Владимир Жарихин рассказал, что европейские страны не подкрепляют фактами свои заявления , направленные против России. Он напомнил о словах главы Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ, который заявил о якобы вмешательстве РФ в молдавские выборы. По мнению Жарихина, пустыми обвинениями европейские чиновники стремятся устроить «большой шум» ради собственной выгоды.

Молдавия Россия
14 ноября 2023, 16:05
Представительство РФ не получало данных о гибели россиян в секторе Газа
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Сведения о гибели граждан России в секторе Газа не поступали. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

«Пока такой информации нет», - ответила она на вопрос, есть ли у представительства РФ при ПНА данные о жертвах среди россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отмечала, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числятся более тысячи человек. По словам дипломата, среди этих людей 300 несовершеннолетних.

Первую группу россиян из 70 человек, в том числе 28 детей, вывезли из Газы через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Эвакуированных отправили на родину из Каира спецбортом МЧС. В Москве людей встретили спасатели, родственники и волонтеры.

Вторую группу вывезенных из Газы россиян доставили в оперативный штаб МЧС России в Каире. Эвакуированных пообещали отправить в Москву в ближайшее время.

Россия Конфликт Израиля и Палестины
14 ноября 2023, 15:55
Политолог раскрыл причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
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Власти Армении запустили процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур. Об этом в интервью «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков.

Эксперт прокомментировал отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

«Они начали медленную, но верную процедуру выхода из постсоветских интеграционных структур», - заявил Новиков.

Глава армянского правительства во время телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не придет в Минск на заседание ОДКБ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что Пашинян не сможет принять участие в саммите.

Российский лидер Владимир Путин лично посетит мероприятия ОДКБ в Минске. К содружеству также присоединились Киргизия, Таджикистан и Казахстан.

Армения Минск ОДКБ

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