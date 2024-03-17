17 марта 2024, 01:27

ВС США запретили находиться в Нигере

РИА «Новости»
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Военное правительство, находящееся у власти в Нигере, разорвало соглашение с США, согласно которому американские вооруженные силы могут находиться на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.

«Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу Министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно», - написало агентство.

О причинах этого решения не сообщается.

В декабре прошлого года Нигер аннулировал соглашение с Евросоюзом , разрешающее размещение европейской военной миссии в Ниамее.

Военный переворот в Нигере произошел в июле прошлого года. Войска страны во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани захватили власть и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума.

США Военные Нигер
17 марта 2024, 01:25
Извержение вулкана началось в Исландии
Freepik
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Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Жители ближайших городов начали эвакуировать, сообщило издание Iceland Monitor.

По данным телеканала, жителей крупного города Гриндавик, который расположен недалеко от места извержения, эвакуировали прошлой ночью. Сам город частично обесточили.

Извержение вулкана зафиксировали к северу от Гриндавика. Экстренные службы сообщили, что открывшаяся в земле трещина расширяется. На место извержения отправили вертолеты со специалистами, чтобы выяснить точное место извержения и оценить уровень опасности. Власти повысили внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.

В январе на полуострове Рейкьянес также произошло извержение вулкана. Потоки лавы добрались до зданий в Гриндавике , что спровоцировало крупные пожары.

Вулканы
17 марта 2024, 00:38
Взрывы прогремели в Одессе
РИА «Новости»
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Звуки взрывов раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги. В городе работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Одесской области объявили в 00:17 по Московскому времени.

Ранее стало известно об уничтожении большого числа западных наемников Вооруженных сил Украины в Одессе. По данным источника ТАСС, боевики дислоцировались в санатории «Мриа». Во время российских сил удара по зданию погибли около 100 наемников, приблизительно столько же ранены.

В начале марта взрыв прогремел в порту Одессы. Незадолго до этого там находился президент Украины Владимир Зеленский. В российским Минбороны сообщили, что Вооруженные силы РФ высокоточным ракетным ударом поразили объект боевой подготовки безэкипажных катеров ВСУ.

Одесса Взрывы ПВО
17 марта 2024, 00:25
Члены наркокартеля похитили россиянку в Мексике
РИА «Новости»
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Бандиты похитили российскую туристку в Мексике и потребовали выкуп у ее мужа. Тот перевел деньги, но, где находится супруга, до сих пор не знает. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 23-летняя россиянка в одиночку путешествовала по Латинской Америке. В четверг, 14 марта, семья на автомобиле поехала в Рейносу, взяв с собой гостью.

Вечером того же дня девушка отправила мужу голосовое сообщение, в котором рассказала, что за ними вооруженные бандиты из местного картеля. Позже с ее телефона мужчине пришло требование заплатить выкуп в размере полутора тысяч долларов. Он перевел деньги.

Как выяснилось позже, бандиты отпустили семью мексиканцев, а россиянку и их машину забрали. Автомобиль нашли брошенным к следующей ночи.

Местоположение похищенной российской туристки неизвестно. Она отправила мужу из плена несколько голосовых сообщений. Также с ее номера у него продолжают требовать деньги - он перевел похитителям еще 900 долларов.

По данным грузинского телеканала Mtavari примерно в этом же месте члены наркокартеля похитили до 30 граждан Грузии. Преступники требуют за них выкуп в размере 90 тысяч долларов.

Грузия Мексика Преступления Деньги
17 марта 2024, 00:09
Дрейфующую в море раздутую тушу мертвого кита приняли за воздушный шар
Викимедиа
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Раздутая туша мертвого горбатого кита напугала норвежского рыбка Дага Рюдланда. Мертвое животное мужчина увидел во время очередного выхода в открытое море. Снятым видео он поделился с изданием Dagbladet.

В ходе беседы с журналистами автор ролика заявил, что сначала подумал, что перед ним воздушный шар, но приблизившись поближе он понял, что наткнулся на мертвого кита, чье тело раздули внутренние газы, образовавшиеся от гниющего мяса.

«Я работаю рыбаком 27 лет и видел несколько мертвых китов. Но я никогда раньше не сталкивался с таким размером», - признался Рюдланд.

По его оценке, туша кита в длину составила около 15 метров, а вес около 40 тонн. Приближаться поближе к мертвому животному рыбак не решился, объяснив, что скопившиеся внутри газы могли взорваться в любой момент.

Он добавил, что рассчитывает на то, что детонация трупа произойдет в море, потому что протухшие останки разлетятся на огромное расстояние.

В июле прошлого года дайверы обнаружили около берегов Тайваня труп глубоководной рыбы-весло. Этот вид редко поднимается на поверхность, поэтому находка оказалась неожиданной. В ходе осмотра рыбы специалисты обнаружили на теле некие отверстия. По мнению ученых, рыба-весло стала жертвой нападения стаи акул, которые вырывают куски из тел своих жертв.

Норвегия Животные

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