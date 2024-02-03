ВС США отчитались о результатах удара по Ираку и Сирии

«Вооруженные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США. В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов», - сообщило командование.

По данным CENTCOM, ВВС в пятницу около 16:00 (00:00 субботы по Москве) нанесли удары по объектам КСИР и связанных с ним группировок. Среди пораженных целей - командные пункты, разведывательные центры, склады ракет и беспилотников и другие военные и логистические объекты КСИР.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские военные по его приказу нанесли удары по Ираку и Сирии.