ВС России возглавили рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году

«Россия: 1 место в рейтинге сильнейших армий мира. В топ-3 также входят США и Израиль», - указано в рейтинге.

Четвертое место занял Китай, пятое и шестое - Южная Корея и Иран. Британская армия попала на седьмую строчку рейтинга, Украина - на восьмую. Германия и Турция заняли, соответственно, последние позиции списка топ-10 сильнейших армий мира.

Ранее в США назвали российские танки Т-72 одними из лучших в мире, отметив, что старые модели этих бронированных боевых машин по-прежнему играют ключевую роль на поле боя. В рейтинг лучших танков 2024 года также попали американский M1 Abrams, израильский Merkava V, французский Leclerc XL и немецкий Leopard II.

До этого американский журнал The National Interest сообщил, что российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» вошли в пятерку лучших танков в мире.