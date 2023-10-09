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«Альянс сторонников Украины начинает давать трещины. [Президент России] Владимир Путин должен быть счастлив. Тем более, что его армия восполняет дефицит быстрее, чем ожидалось», - заявил автор статьи.

Отечественные предприятия нарастили выпуск противотанковых управляемых ракет, снарядов с лазерным наведением для артиллерии, современных беспилотников. Автор статьи заявил, что при этом они сосредоточились не столько на количестве, сколько на качестве оружия - повышение точности и эффективности сделали приоритетной задачей производителей.

Западные страны проявили нерешительность в поставках вооружений на Украину. Европа и США озаботились собственными внутренними проблемами и проведением избирательных кампаний. Поддержка киевского режима ослабела, и это, по словам журналистов, пошло на пользу российским военным.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что после отставки спикера палаты представителей США Кевина Маккарти финансирование Украины оказалось под угрозой. Евросоюз, по его мнению, не сможет в ближайшее время компенсировать киевскому режиму отсутствие американского финансирования.