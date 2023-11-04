«Морковку» не получат. Европа накормит украинцев очередными обещаниями

Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен приехала в Киев с целью убедить украинцев в том, что вступление их страны в ЕС не за горами. Однако реальность далека от обещаний европейцев, рассказал в колонке для «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - прямая речь.

В Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. Как водится - неожиданно и на поезде. На вокзале важную фрау встречал сам пан Зеленский (президент Украины Владимир - прим. ред.), где он сам и гостья произнесли прочувствованные речи.

Зачем фрау Дер Ляйен приехала в Киев именно сейчас? Тут все просто - она привезла украинцам ту самую морковку (или кружевные трусики), за которыми Украина безуспешно бежит трусцой уже добрый десяток лет. Но эта морковка украинцам вручена не будет. Фрау Урсула отвезет ее обратно в свой чудесный европейский сад. Ее задача - именно показать украинцам заветный корнеплод, но не более того.

В общем, Евросоюз в лице Урсулы фон Дер Ляйен вроде бы начинает переговоры по приему Украины в Евросоюз. Сейчас будет много громких заявлений о том, что вступление Украины в ЕС предрешено и уже не за горами, но реальность очень сильно отличается от того, что попытаются скормить европейцы простому украинцу.

Главная задача Урсулы - убедить страну, которая находится на аппарате искусственного дыхания, что нужно еще немного потерпеть. Возможно, пойти на какие-то непопулярные военные решения, но все это временно, а вот потом все обязательно наладится. И перед Украиной наконец-то откроются заветные двери Евросоюза.

Надо потерпеть и пострадать Лейтмотив у песни все тот же - надо еще немного потерпеть, пострадать, потерять еще часть населения и остатки экономики. И не ждать от Запада такой же щедрой помощи, как была недавно, потому что там все как в старом анекдоте: «Ну не шмогла я!» Самое забавное, что ведь на Украине фрау Урсуле многие поверят. В стране победившего карго-культа по-другому быть не может. Украинцев долго воспитывали и готовили именно для того, чтобы они верили любой, даже самой нереальной чуши. И как люди, которые верят в то, что Украина когда-то выкопала Черное море, могут не поверить, что Евросоюз уже вот прям на горизонте? Только вот до горизонта дойти не удавалось еще ни одному человеку в мире.

А самой Урсуле сейчас не позавидуешь. Ситуация резко осложнилась войной на Ближнем Востоке, проблемами с финансированием Украины из США, резким ростом антиукраинских настроений в Европе, дырами в экономике. При этом те же американцы давят на ЕС, чтобы украинский проект не оказался брошенным.

Только вот поддерживать его особо нечем. Ну, разве что той морковкой, которую Урсула привезла сегодня в Киев.