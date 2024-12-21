Врезавшемуся в толпу на ярмарке в Магдебурге подготовили обвинение

В беседе с журналистами он подчеркнул, что мужчина все еще находится на допросе, поэтому говорить о мотивах совершенного им преступления пока рано.

Представитель полицейского управления города Том-Оливер Лангханс заявил, что задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей в прошлом году по подозрению в подготовке к преступлению. Но тогда эти сообщения не подтвердились.

По данным газеты Die Welt , за рулем въехавшего в толпу автомобиля находился 50-летний врач Талеб аль-Абдул Мохсен. Он переехал в Германию в 2006 году и спустя 10 лет жизни попросил политическое убежище как критик ислама.

Авария с пятью погибшими и огромным количеством пострадавших произошла в Магдебурге в минувшую пятницу, 20 декабря. Представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе заявил, что власти трактуют наезд в толпу как теракт.

Задержанному за наезд на толпу на рождественской ярмарке Магдебурга водителю предъявили обвинение в убийстве пяти человек и покушении на жизни 205 пострадавших. Как сообщил телеканал MDR , с таким заявлением выступил прокурор города Хорст-Вальтер Нопенс.