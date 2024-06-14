14 июня 2024, 12:50

«Время пришло». Путин заявил о развитии вопроса коллективной безопасности

РИА «Новости»
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Пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом МИД России.

«Пришло время начать широкое обсуждение по созданию двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. В нынешней ситуации это может казаться нереальным, отметил президент. Для этого нужно выстроить надежную систему безопасности в будущем.

Также Путин затронул тему украинского конфликта. По его словам, этот кризис не является конфликтом двух государств или народов. События в постсоветской республике - это следствие агрессивной политики Запада.

Россия Владимир Путин МИД РФ
14 июня 2024, 13:05
«Станет одним из стержневых институтов». Путин — о перспективах БРИКС
РИА «Новости»
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БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов в новом многополярном мире. Таким мнением поделился президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«В целом полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка», - констатировал глава государства.

Ранее он говорил о большом потенциале организации к расширению и заверял, что Россия будет поддерживать контакты с заинтересованными странами.

О желании вступить в БРИКС официально заявил Таиланд. Глава МИД страны Марис Санджампонгса вручил российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о соответствующих намерениях. В тайском МИД предположили, что, вступив в организацию, страна смогла бы повысить ее «инклюзивность и взаимосвязанность» и повысить ее эффективность в работе над продвижением интересов развивающихся стран.

Владимир Путин МИД РФ БРИКС
14 июня 2024, 12:52
Любая страна сможет пострадать от «дипломатии по-натовски» — Путин
РИА «Новости»
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Коллективный Запад ради своих интересов готов задавить любую страну мира. Никто не застрахован от агрессии со стороны НАТО, заявил на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин. Трансляцию вело РИА «Новости».

По словам главы государства, западная схема обеспечения безопасности и процветания в мире, провозглашенная «единственно правильной», перестала работать. Президент назвал главный принцип «дипломатии по-натовски» при решении сложных междоусобных конфликтов - обвинить во всех грехах одну из сторон, которая неугодна альянсу, и обрушить на нее экономические санкции, политическую, информационную, военную мощь. Путин напомнил, что такой подход применили в Югославии , Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии и других странах.

«По сути, ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список», - сказал он.

Путин обвинил Запад в попытке вмешаться во внутренние дела стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Он объяснил это попыткой усилить давление на государства, развитие которых решили сдерживать.

Дипломатия Международные отношения Запад НАТО Владимир Путин МИД РФ
14 июня 2024, 12:44
Крупнейшую партию кокаина изъяли в Германии
Unsplash
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В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Как сообщила немецкая газета Bild, запрещенные вещества оценили в миллиарды долларов.

В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Как сообщила немецкая газета Bild , запрещенные вещества оценили в миллиарды долларов.

«Были конфискованы десятки тонн наркотика, а также задержаны семь человек», - написали авторы материала.

Полицейские проводили операцию в Северном Рейне - Вестфалии, Баварии, Берлине, Бранденбурге, Гамбурге, Гессене и Нижней Саксонии.

Ранее RT сообщал, что немецкая полиция призвала болельщиков сборной Англии курить каннабис вместо распития пива на чемпионате Европы по футболу 2024 года. Германия легализовала выращивание, хранение и употребление марихуаны. Там разрешили курить в общественных местах, но не рядом со школами, детскими садами, игровыми площадками и медучреждениями.

Германия Наркотики Кокаин
14 июня 2024, 09:41
Завальный назвал срок принятия решения по строительству проекта «газового хаба» в Турции
Global Look Press
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Решения по строительству проекта «газового хаба» в Турции примут в 2024 году. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Его процитировало РИА «Новости».

Делегация Госдумы отправилась с рабочим визитом в Турцию. Представители нижней палаты парламента на месте ознакомились со строительством АЭС «Аккую» и провели ряд встреч.

«Этот процесс в работе. <…> Я думаю, все решения в этом году будут приняты. Потому что даны поручения глав государств (России и Турции - прим. ред.), работа ведется», - сказал он.

Завальный подчеркнул, что транзит российского газа по «Турецкому потоку» превысил 13 миллиардов кубометров в 2023 году.

Недавно в Европе снова заговорили о поставках российского газа. Страны и компании из Евросоюза обсуждают возможность импорта сырья из РФ через Украину после окончания соглашения с «Газпромом» в конце 2024 года.

Турция Газ Строительство Работа

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