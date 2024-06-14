«Время пришло». Путин заявил о развитии вопроса коллективной безопасности

«Пришло время начать широкое обсуждение по созданию двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. В нынешней ситуации это может казаться нереальным, отметил президент. Для этого нужно выстроить надежную систему безопасности в будущем.

Также Путин затронул тему украинского конфликта. По его словам, этот кризис не является конфликтом двух государств или народов. События в постсоветской республике - это следствие агрессивной политики Запада.