«Время пришло». Путин заявил о развитии вопроса коллективной безопасности
Пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом МИД России.
«Пришло время начать широкое обсуждение по созданию двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. В нынешней ситуации это может казаться нереальным, отметил президент. Для этого нужно выстроить надежную систему безопасности в будущем.
Также Путин затронул тему украинского конфликта. По его словам, этот кризис не является конфликтом двух государств или народов. События в постсоветской республике - это следствие агрессивной политики Запада.