Несмотря на курс Грузии на сближение с Западом, жители небольших городов не хотят этого, отметили авторы материала. Люди также не хотят в ЕС и НАТО. Страна разделилась на тех, кто видит будущее Грузии на Западе, и тех, кто тоскует по временам СССР.

«Для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания», - заявили журналисты.

Госдеп США предупредил, что Грузия поставит под угрозу свою интеграцию в Евросоюз и НАТО , приняв закон об иностранных агентах. Соединенные Штаты с помощью грузинского лидера Саломе Зурабишвили могут готовить «цветную революцию» , подчеркнули в пресс-бюро Службы внешней разведки.