24 июля 2024, 07:29

«Время изобилия». Жители Грузии пожалели о распаде СССР

Unsplash
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Жители промышленной грузинской глубинки сожалеют о распаде Советского Союза. Они считают эту эпоху лучшей для республики, сообщила газета The New York Times.

Несмотря на курс Грузии на сближение с Западом, жители небольших городов не хотят этого, отметили авторы материала. Люди также не хотят в ЕС и НАТО. Страна разделилась на тех, кто видит будущее Грузии на Западе, и тех, кто тоскует по временам СССР.

«Для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания», - заявили журналисты.

Госдеп США предупредил, что Грузия поставит под угрозу свою интеграцию в Евросоюз и НАТО , приняв закон об иностранных агентах. Соединенные Штаты с помощью грузинского лидера Саломе Зурабишвили могут готовить «цветную революцию» , подчеркнули в пресс-бюро Службы внешней разведки.

Грузия СССР
24 июля 2024, 08:06
Власти Японии возмутились из-за ответных санкций со стороны России
Unsplash
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Власти Японии назвали неприемлемыми введенные 23 июля ответные санкции и выразили протест. Об этом сообщил телеканал Nagoya TV.

Россия ввела ограничения в отношении 13 японских граждан. По словам генерального секретаря правительства Японии Есимасы Хаяси, санкции ограничивают законную деятельность ряда компаний.

«Считаем их (санкции - прим. ред.) совершенно неприемлемыми», - указал политик.

Он добавил, что Япония примет все возможные меры, чтобы защитить интересы своих предпринимателей в России.

В санкционный список внесли председателя правления Toyota Motor Акио Тоеду, президента Японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танаку, основателя корпорации RAKUTEN Хироси Микитани и других представителей крупных компаний.

Ранее замглавы МИД Андрей Руденко обратился к японскому руководству и призвал его пересмотреть враждебный к стране курс. По его мнению, государства могут вести конструктивный политический диалог и вернуть отношения на прежний уровень.

Япония Санкции Россия
24 июля 2024, 07:42
Харрис стала «зерном раскола» американских демократов
Global Look Press
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В Демократической партии США «пошли трещины» из-за споров о кандидатуре Камалы Харрис на пост главы государства. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он указал на признаки раскола и отметил, что многие демократы отказались поддержать нового преемника президента Джо Байдена.

«В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис. Видимо, это те в „элите администрации“, кто не воспринимал ее всерьез», - подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что Джо Байден хотел избежать «зерна раскола». Он также отметил, что споры в демпартии только играют на руку республиканцу Дональду Трампу.

Ранее Байден впервые появился на публике после того, как отказался от участия в предвыборной гонке. Американский лидер сел в самолет Air Force One, чтобы отправиться в Вашингтон. По данным Washington Post , глава государства 24 июля выступит с обращением к американцам.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
24 июля 2024, 07:25
«Марионетка Сороса». Маск жестко раскритиковал нового преемника Байдена
Global Look Press
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Вице-президент США и новый кандидат на должность главы государства Камала Харрис является марионеткой, которой управляет Александр Сорос — сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X.

Вице-президент США и новый кандидат на должность главы государства Камала Харрис является марионеткой, которой управляет Александр Сорос - сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X.

Он прокомментировал фотографию Сороса с Харрис и сообщение о том, что тот поддержал кандидатуру Харрис.

«Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой», - указал Маск.

Предприниматель добавил, что президент США Джо Байден решил не избираться на второй срок из-за демократов, которые хотят поставить вместо него более послушную куклу. Маск также рассказал, что республиканец Дональд Трамп, в отличие от Харрис, не является марионеткой и может провести государственную реформу.

Ранее политолог Дмитрий Солонников предположил, что Байден вышел из предвыборной гонки из-за плохого самочувствия. По мнению эксперта, в случае победы Харрис ключевые решения за нее будут принимать другие люди.

Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Джо Байден Камала Харрис
24 июля 2024, 05:30
В Вашингтоне задержали около 200 участников протеста в здании конгресса
Freepik
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Полицейские арестовали около 200 демонстрантов за протест в одном из зданий конгресса в Вашингтоне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции Капитолия.

«Порядка 200 человек были арестованы внутри здания офисов палаты представителей», - отметили полицейские.

Манифестанты устроили акцию протеста против поставок оружия Израилю. Митинг провели в преддверии предстоящего визита в США израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Ранее стало известно, что премьер Израиля решил в ходе поездки в Вашингтон встретиться с кандидатом в президенты Америки Дональдом Трампом. Также политик запланировал побеседовать с вице-президентом Камалой Харрис и главой Штатов Джо Байденом. По данным журналистов, Нетаньяху выступит с речью перед конгрессом.

США Израиль Вашингтон Протесты Биньямин Нетаньяху

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