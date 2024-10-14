«Время гегемонии Вашингтона уходит». В Госдуме объяснили интерес Сербии к БРИКС
БРИКС признали в Европе, и подтверждением этому стало желание Сербии присоединиться к организации. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Сербия перестала видеть партнера в лице ЕС, поэтому рассматривает для путь вступления в БРИКС. По его словам, все больше государств признают, что объединение является перспективой и гарантией многополярного мира.
«Участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран», - добавил спикер ГД.
Экономика стран БРИКС растет, в то время как показатели Евросоюза стагнируют, напомнил Володин. Интерес к участию в объединении, которое становится крупнейшим экономическим центром, проявляют более 30 стран.
«Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит», - заключил председатель Госдумы.
Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин допустил возможность присоединения страны к БРИКС. Он отметил, что государство направит на саммит в Казани своих представителей.