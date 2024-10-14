«Время гегемонии Вашингтона уходит». В Госдуме объяснили интерес Сербии к БРИКС

Он подчеркнул, что Сербия перестала видеть партнера в лице ЕС, поэтому рассматривает для путь вступления в БРИКС. По его словам, все больше государств признают, что объединение является перспективой и гарантией многополярного мира.

«Участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран», - добавил спикер ГД.

Экономика стран БРИКС растет, в то время как показатели Евросоюза стагнируют, напомнил Володин. Интерес к участию в объединении, которое становится крупнейшим экономическим центром, проявляют более 30 стран.

«Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит», - заключил председатель Госдумы.

Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин допустил возможность присоединения страны к БРИКС. Он отметил, что государство направит на саммит в Казани своих представителей.