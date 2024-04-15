«Время единства и атаки!» Саакашвили призвал сторонников защитить независимость Грузии

Россия и Белоруссия заключили межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей». Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ подписали вице-премьер России Денис Мантуров и заместитель премьера Белоруссии Петр Пархомчик.

Перед этим, анонсируя соглашение, зампред правительства РФ Михаил Мишустин пояснил, что у Союзного государства большая территория, и ему нужны «самые современные самолеты разных классов и типов» для перевозки как пассажиров, так и грузов. Он заявил, что страны наладят «глубокую кооперацию» в этой сфере на основе общих производственных мощностей.

В тот же день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе переговоров с Михаилом Мишустиным заявил о подготовке к реализации проекта совместного строительства мультимодального порта в Мурманской области, писал RT.

Отмечалось, что стороны уже проделали масштабную работу по созданию новой логистики.