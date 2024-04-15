15 апреля 2024, 17:39

«Время единства и атаки!» Саакашвили призвал сторонников защитить независимость Грузии

РИА «Новости»
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Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Обращение к сторонникам он опубликовал в своих соцсетях на фоне рассмотрения в парламенте законопроекта об иноагентах.

«Время единства и атаки!» - написал Саакашвили.

Экс-президент призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии».

Ранее рассмотрение проекта об иностранных агентах в парламенте Грузии обернулось дракой депутатов. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили против закона «О прозрачности иностранного влияния».

В Тбилиси уже начались протесты из-за законопроекта. Неправительственные организации и СМИ Грузии выступили против закона об иноагентах, назвав его «российским авторитарным инструментом. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными. Он напомнил, что подобные законы - „общемировая практика“, причем первой страной, придумавшей систему борьбы с иноагентами, были США.

Грузия США Законы Дмитрий Песков Россия Иноагенты
15 апреля 2024, 17:51
Россия и Белоруссия договорились о создании многоцелевого самолета «Освей»
РИА «Новости»
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Россия и Белоруссия заключили межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей». Об этом сообщило РИА «Новости».

Документ подписали вице-премьер России Денис Мантуров и заместитель премьера Белоруссии Петр Пархомчик.

Перед этим, анонсируя соглашение, зампред правительства РФ Михаил Мишустин пояснил, что у Союзного государства большая территория, и ему нужны «самые современные самолеты разных классов и типов» для перевозки как пассажиров, так и грузов. Он заявил, что страны наладят «глубокую кооперацию» в этой сфере на основе общих производственных мощностей.

В тот же день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе переговоров с Михаилом Мишустиным заявил о подготовке к реализации проекта совместного строительства мультимодального порта в Мурманской области, писал RT.

Отмечалось, что стороны уже проделали масштабную работу по созданию новой логистики.

Белоруссия Самолеты Россия Переговоры Михаил Мишустин
15 апреля 2024, 17:00
Российских туристов предупредили о серьезных проблемах с платежами в Турции
Unsplash
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США целенаправленно стремятся разрушить торгово-экономическое партнерство между Россией и Турцией. Из-за действий американского руководства у российских туристов могут возникнуть осложнения с платежными переводами. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России в Турции Алексей Ерхов.

Он отметил, что проблемы с платежными переводами в Турции продолжаются, несмотря на попытки решить возникшие в банковском секторе проблемы.

«Ситуация сохраняется очень серьезная. Не побоюсь сказать, напряженная», - подытожил дипломат.

Ерхов подчеркнул, что США и Евросоюз с упорством атакуют «здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества» и оказывают давление на банковские структуры.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер предложил создать финансовые организации на Северном Кипре и в Абхазии, чтобы решить проблему с банковскими переводами. По его словам, платежи можно совершать через систему «Мир» и банк одной из республик, у которых нет представительства в ООН.

США Турция Банки Россия Евросоюз
15 апреля 2024, 16:48
Генпрокурор России подписал программу партнерства с Минюстом Алжира
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Генпрокурор России Игорь Краснов встретился в Алжире с министром юстиции, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби. Итогом визита стало подписание соглашения о партнерстве по нескольким направлениям.

Краснов поздравил мусульман с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ид-аль-Фитр. Стороны обсудили противодействие терроризму. Генпрокурор РФ напомнил о «варварской террористической атаке» в Подмосковье в марте и отметил, что для Алжира угроза терроризма не менее актуальна.

«Думаю, вы согласитесь со мной, что для предотвращения таких преступлений требуются скоординированные усилия. Необходимо поставить надежный заслон распространению этой деструктивной опасной идеологии, прежде всего в молодежной среде», - подчеркнул Краснов.

Он упомянул о том, что ранее Абдеррашид Таби выражал заинтересованность в изучении опыта России в противодействии коррупции. Генпрокуратура во взаимодействии с администрацией президента РФ готова организовать встречу по этой теме. Кроме того, Росфинмониторинг поделится с алжирскими коллегами практикой прохождения мониторинговых процедур Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Представителей подразделения финансовой разведки Алжира пригласили в Москву для обмена опытом.

Еще одно направление развития двусторонних отношений - возобновление работы Российского центра науки и культуры в Алжире. Вопрос поднимался на переговорах лидеров стран в июне 2023 года. Игорь Краснов попросил коллегу ускорить рассмотрение проекта межправительственного соглашения по этой теме.

Кроме того, генпрокурор подтвердил приглашение Абдеррашида Таби на Петербургский международный экономический форум.

В рамках программы, подписанной по итогам переговоров, в 2024–2025 годах состоится ряд совместных мероприятий по вопросам борьбы с транснациональной организованной преступностью, противодействия терроризму, экстремизму и коррупции.

Генпрокуратура РФ Россия Игорь Краснов
15 апреля 2024, 16:06
Польша получила крупнейшую со времени членства в ЕС выплату
Unsplash
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Польша получила от Европейского союза крупнейшую выплату за все время членства в союзе. Сумма превысила шесть миллиардов евро, сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч. Транслировал выступление канал TVP Info.

«В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26 миллиардов 964 миллионов злотых - 6,3 миллиарда евро - в пересчете с евро на польские злотые», - заявила она.

Это крупнейший единовременный транш, который получила Польша за последние 20 лет от Евросоюза. Деньги выделили из замороженных фондов, предназначенных ЕС для страны.

В конце августа - начале сентября текущего года, передавали «Известия» , правительство Польши планирует подать еще две заявки на получение следующих подобных выплат.

Ранее Польшу уличили в ослаблении поддержки украинских беженцев. Власти страны отменят ряд льгот - законопроект уже разработали. Части украинцев прекратят перечислять деньги, а также запретят им селиться у поляков. В будущем Германия может последовать примеру Польши.

Евро Евросоюз Польша Деньги

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