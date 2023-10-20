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Временный спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Патрик Макгенри пригрозил уйти в отставку, если на него будут давить по поводу расширения его полномочий. Об этом сообщил канал NBC News , сославшись на свои источники.

Однопартийцы Макгенри попытались вынести на голосование законодательство, для которого требуется наличие постоянного спикера палаты представителей либо временно расширение полномочий временного. Именно с этим связана угроза республиканца. Патрик Макгенри считает, что такой прецедент создавать нельзя, чтобы он не дал будущим временным спикерам полномочия постоянных, которых избирают все конгрессмены. и отпадет необходимость выбора спикеров.

«На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку <…>, если они надавят на него в попытке вынести на голосование законодательство без открытого голосования по расширению его полномочий», - информировало издание.

Если республиканец покинет пост, третья по иерархии должность в США останется пустующей.

Изначально группа демократов-центристов в палате представителей предложила расширить полномочия Макгенри - в частности для того, чтобы он мог согласовать выделение дополнительной помощи Украине и Израилю.