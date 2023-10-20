Временный спикер конгресса США пригрозил отставкой в случае расширения его полномочий — СМИ
Временный спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Патрик Макгенри пригрозил уйти в отставку, если на него будут давить по поводу расширения его полномочий. Об этом сообщил канал NBC News, сославшись на свои источники.
Временный спикер палаты представителей американского конгресса республиканец Патрик Макгенри пригрозил уйти в отставку, если на него будут давить по поводу расширения его полномочий. Об этом сообщил канал NBC News , сославшись на свои источники.
Однопартийцы Макгенри попытались вынести на голосование законодательство, для которого требуется наличие постоянного спикера палаты представителей либо временно расширение полномочий временного. Именно с этим связана угроза республиканца. Патрик Макгенри считает, что такой прецедент создавать нельзя, чтобы он не дал будущим временным спикерам полномочия постоянных, которых избирают все конгрессмены. и отпадет необходимость выбора спикеров.
«На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку <…>, если они надавят на него в попытке вынести на голосование законодательство без открытого голосования по расширению его полномочий», - информировало издание.
Если республиканец покинет пост, третья по иерархии должность в США останется пустующей.
Изначально группа демократов-центристов в палате представителей предложила расширить полномочия Макгенри - в частности для того, чтобы он мог согласовать выделение дополнительной помощи Украине и Израилю.