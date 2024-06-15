Вратарь сборной Черногории Шаркич умер в 26 лет

«Шаркич провел за клуб 33 матча. <…> Игрок сборной Черногории Матия неоднократно с гордостью представлял свою страну. Все в клубе выражают соболезнования семье и друзьям Матии в это чрезвычайно печальное время», - говорится в заявлении.

«Миллуолл» не раскрыл причину смерти футболиста, отметив, что не будет больше давать комментариев по этому поводу, и попросил «уважать частную жизнь» семьи Шаркича.

Как написали «Известия» , спортсмену стало плохо утром утром 15 июня в его квартире в Будве. Рядом были его друзья, однако это не помогло спасти футболиста.

Помимо «Милуолла», Матия Шаркич играл в «Вулверхэмптоне», «Сток Сити», «Бирмингеме», «Ливингстоне», «Шрусбери» и системе «Астон Виллы». По данным «Матч ТВ» , в составе сборной Черногории он провел девять матчей.