Врачи зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом

«Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил о подтвержденном смертельном случае заражения птичьим гриппом, выявленном у жителя штата Мехико», - указали в ВОЗ.

Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), который зарегистрирован во всем мире.

Пациенту было 59 лет. До заражения у него не было контактов с домашней птицей или другими животными. Перед появлением острых симптомов мужчина три недели был прикован к постели по другим причинам. Потом у больного поднялась температура, появились диарея и тошнота. Он обратился за медицинской помощью 24 апреля и умер в тот же день.

Ранее в Японии уничтожили порядка 70 тысяч кур из-за птичьего гриппа.

На одной из ферм после вспышки вируса погибли 450 домашних птиц.