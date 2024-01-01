01 января 2024, 13:45

Врачи Таиланда нашли наркотики в крови капитана попавшего в аварию с россиянами катера

Global Look Press
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Следы наркотика с содержанием метамфетамина показал первый тест капитана прогулочного катера, который с российскими туристами на борту врезался в скалы недалеко от острова Пхукет. Об этом со ссылкой на заместителя начальника управления здравоохранения провинции Таиланда Сомсука Сампханпратипа сообщила газета The Bangkok Post.

Авария с катером в Таиланде произошла в минувшее воскресенье, 31 декабря. В результате происшествия от полученных травм погибла пятилетняя девочка из России, еще семь российских туристов получили серьезные ранения. Трое из них уже вышли из больницы. Также травмы получили капитан катера и его помощник Представитель управления здравоохранения подчеркнул, что первая проба, которую взяли врачи, показала, что у управлявшего катером мужчины в анализах обнаружили остатки наркотического вещества, содержащее амфетамин.

Сам капитан находится без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После аварии он получил множественные травмы, включая сотрясение головного мозга и повреждение позвоночника.

В ближайшее время врачи возьмут на анализы новые образцы биоматериалов, чтобы подтвердить свои выводы об употреблении наркотиков управляющим катером. Также на тестирование на запрещенные вещества направили помощника капитана.

Комментируя состояние остающихся в больнице российских туристов, Сомсук Сампханпратип сообщил, что врачи занимаются 45-летней россиянкой, у которой диагностировали разрыв печени и перелом костей таза, мужчиной с поврежденными легкими и трехлетним ребенком, получившим серьезный удар по голове.

Об аварии с катером, в которой погибла пятилетняя девочка , ранее заявил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Он добавил, что среди пострадавших - шестеро россиян, в том числе дети. Сотрудники дипмиссии посетили их в больницах.

Наркотики Дети Больницы Туризм Россия Таиланд
01 января 2024, 13:45
Казахстан поднял тариф на транзит российской нефти
РИА «Новости»
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Казахстан с 1 января поднял тариф на услуги по транзиту российской нефти по участку магистрального трубопровода «ТОН-2». Об этом сообщила пресс-служба оператора «КазТрансОйл».

Новая стоимость прокачки нефти из России составит 11,28 доллара на расстояние 1000 километров за тонну без учета НДС. В начале декабря повышение тарифов утвердил председатель компании, но тут момент стоимость транзита на это расстояние составляло 9,3 доллара.

Участок нефтепровода Новосибирск-2 - Омск - Туймазы проходит по территории Казахстана и России, максимальный объем прокачки составляет до 10 миллионов тонн в год.

По Казахстану пролегает фрагмент нефтяной трубы протяженностью 186,25 километра, Россия поставляет по нему сырье в Узбекистан и Китай.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что у республики есть все возможности для наращивания объемов поставок нефти в Германию, писал RT.

Казахстан Нефть Россия
01 января 2024, 12:26
Более 32 тысяч домов остались без света в Японии после землетрясения
Global Look Press
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Серия землетрясений в Японии оставила без электричества свыше 32,5 тысячи домов. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании Hokuriku Electric Power.

Подземные толчки произошли днем в понедельник в японской префектуре Исикава. Первые колебания магнитудой 5,7 заметили в 16:10 по местному времени. После сейсмологи зафиксировали удары магнитудой 6,1.

В Японии объявили угрозу возникновения цунами , отмечал RT. Колебания ощутили жители Токио, Киото и Осаки, в связи с ЧП приостановили движение скоростных поездов, однако о разрушениях и пострадавших информация не поступала.

Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси на пресс-конференции сообщил, что власти делают все необходимое для обеспечения безопасности людей. По его словам, в ближайшее время прибрежные районы накроет волна высотой до пяти метров.

Электричество Землетрясения Япония
01 января 2024, 12:06
Мощь России в противостоянии санкциям признали на Западе
РИА «Новости»
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Западные страны проиграли в экономической войне с Россией, которой удалось выдержать мощное санкционное давление. Об этом в материале для издания Myśl Polska написал обозреватель Анджей Щесняк.

По его словам, Запад хотел «отправить Россию в нокаут», но все эти планы полностью провалились.

«Россия выдержала все. Как говорится, победителем станет не тот, кто наносит сильные удары, а тот, кто способен их выдержать», - отметил Щесняк.

Журналист обратил внимание, что Запад не отказался от своих планов и постарается нанести России новый ущерб в рамках экономической войны.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что западные страны надеялись ослабить Россию санкциями , но в итоге лишь причинили вред самим себе, писал RT. А представитель МИД Александр Грушко отмечал, что Евросоюз на постоянной основе разрабатывает новые антироссийские ограничения.

Санкции Россия Запад
01 января 2024, 12:01
Новые подземные толчки зафиксировали после мощных землетрясений в Японии
Global Look Press
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Серия новых землетрясений произошла в японской префектуре Исикава почти через час после первых толчков. Их магнитуда составила 4,9 и 5,2, сообщил телеканал NHK.

При канцелярии премьера Японии Фумио Кисиды организовали экстренный штаб. Глава правительства поручил предпринять необходимые меры по спасению людей и ликвидации последствий землетрясения.

В префектура Исикава остановили движение всех скоростных поездов. Такое решение приняли для обеспечения безопасности пассажиров.

По данным японских СМИ, рядом с крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки - Карива» зафиксировали цунами высотой 0,4 метра. За состоянием станции следит ее оператор - компания ТЕРСО. Власти префектуры Фукуи заявили, что нештатных ситуаций на атомных объектах не выявили.

Днем 1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений магнитудой от 4,3 до 7,6. Сильные толчки ощутили жители Осаки, Токио, Киото. Власти предупредили граждан об угрозе цунами.

Землетрясения Япония

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