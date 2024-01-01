Врачи Таиланда нашли наркотики в крови капитана попавшего в аварию с россиянами катера

Авария с катером в Таиланде произошла в минувшее воскресенье, 31 декабря. В результате происшествия от полученных травм погибла пятилетняя девочка из России, еще семь российских туристов получили серьезные ранения. Трое из них уже вышли из больницы. Также травмы получили капитан катера и его помощник Представитель управления здравоохранения подчеркнул, что первая проба, которую взяли врачи, показала, что у управлявшего катером мужчины в анализах обнаружили остатки наркотического вещества, содержащее амфетамин.

Сам капитан находится без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. После аварии он получил множественные травмы, включая сотрясение головного мозга и повреждение позвоночника.

В ближайшее время врачи возьмут на анализы новые образцы биоматериалов, чтобы подтвердить свои выводы об употреблении наркотиков управляющим катером. Также на тестирование на запрещенные вещества направили помощника капитана.

Комментируя состояние остающихся в больнице российских туристов, Сомсук Сампханпратип сообщил, что врачи занимаются 45-летней россиянкой, у которой диагностировали разрыв печени и перелом костей таза, мужчиной с поврежденными легкими и трехлетним ребенком, получившим серьезный удар по голове.

Об аварии с катером, в которой погибла пятилетняя девочка , ранее заявил генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов. Он добавил, что среди пострадавших - шестеро россиян, в том числе дети. Сотрудники дипмиссии посетили их в больницах.