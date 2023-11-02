Врачи спасли ребенка беременной актрисы, умершей из-за остановки сердца

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«Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности», - сказано в материале.

Медики смогли сохранить жизнь новорожденному ребенку. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Как сообщили журналисты, у знаменитости произошла остановка сердца. Актер Кишор Сатья поделился этой новостью в социальных сетях. По его словам, кончина женщины была неожиданной.

Он отметил, что мать звезды трудно переживает потерю дочери и постоянно плачет. Также страдает муж артистки, который последние полгода не выходил из дома. Сатья выразил соболезнования семье актрисы.