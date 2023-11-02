Врачи спасли ребенка беременной актрисы, умершей из-за остановки сердца
Актриса из Индии, известная как Прия, скончалась на 36-м году жизни. Женщина была на восьмом месяце беременности, ребенка удалось спасти. Об этом сообщило издание India Today.
«Актриса Прия умерла в возрасте 34 лет от сердечного приступа. Она была на восьмом месяце беременности», - сказано в материале.
Медики смогли сохранить жизнь новорожденному ребенку. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.
Как сообщили журналисты, у знаменитости произошла остановка сердца. Актер Кишор Сатья поделился этой новостью в социальных сетях. По его словам, кончина женщины была неожиданной.
Он отметил, что мать звезды трудно переживает потерю дочери и постоянно плачет. Также страдает муж артистки, который последние полгода не выходил из дома. Сатья выразил соболезнования семье актрисы.