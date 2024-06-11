Врачи скорой помощи подрались с сотрудниками военкомата в Одессе

Водитель машины скорой помощи отправился в военкомат, чтобы обновить данные, однако его оттуда не выпустили. У мужчины начались проблемы с давлением, он вызвал медиков. Они приехали, и их тоже стали удерживать в здании. Все это привело к конфликту. Подъехали и другие бригады скорой, чтобы помочь коллегам.

На Украине ужесточили правила мобилизации. Теперь все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате, придя туда лично, либо зарегистрировавшись в электронном «кабинете призывника». Даже если призывник не видел повестку, она считается врученной с момента, когда в документе появился штамп о невозможности ее личного вручения.