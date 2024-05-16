Врачи подтвердили, что жизнь премьера Словакии Фицо по-прежнему находится под угрозой
Премьер Словакии Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии после покушения, угроза его жизни сохраняется, несмотря на операцию. Об этом сообщил телеканал Markiza.
«Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии», - отметил источник канала в больнице.
Покушение на словацкого премьера произошло15 мая в городе Гандлова. После заседания правительства в политика в упор открыл огонь 71-летний писатель Юрай Цинтула, очевидцы рассказали о четырех-пяти выстрелах. В результате Фицо получил тяжелое ранение, премьера на вертолете доставили в больницу. Врачи провели сложную операцию.
По данным портала TVnoviny , совершиивший покушение писатель является сторонником оппозиционных партий республики и придерживается либеральных взглядов.