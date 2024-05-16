Врачи подтвердили, что жизнь премьера Словакии Фицо по-прежнему находится под угрозой

Словацкая сторона не обращалась к России за помощью в расследовании покушения на премьера Роберта Фицо. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

«Каких-либо обращений о помощи в расследовании и так далее не было», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что Россия осуждает нападение на премьер-министра Словакии. Он пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

На Роберта Фицо совершили покушение после заседания правительства. В него выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула из города Левице. Злоумышленник прятался в толпе , которая пришла к зданию, где премьер Словакии выступал.

Фицо был в очень тяжелом состоянии из-за ранения, его прооперировали. Политика уже перевели в палату , сейчас его жизни ничего не угрожает.

Покушение на Фицо могло быть связано с позицией политика по некоторым международным проблемам. Словацкий премьер выступал против помощи Украине и хотел скорейшего урегулирования ситуации.