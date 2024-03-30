Врачи по ошибке сделали аборт беременной женщине в Праге

В медицинское учреждение обратились две женщины азиатского происхождения. Одна из них была беременна и пришла в больницу на плановый осмотр, в то время как второй назначили операцию, которая проводится при лечении заболевания матки. Подобное хирургическое вмешательство также проводят с целью прерывания беременности.

Однако чешские врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей операцию. Женщина потеряла здорового ребенка. Всех причастных к произошедшему сотрудников больницы отстранили от работы на период разбирательств.

Мать троих детей умерла во время пластической операции , которую делал ее муж - хирург в США.