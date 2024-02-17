17 февраля 2024, 02:11

Врачи обнаружили батарейки в пенисе у 73-летнего мужчины

Freepik
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Австралийские врачи удалили часть пениса 73-летнему пациенту из-за того, у него в уретре застряли три батарейки. Об этом написала газета Daily Mail.

По данным издания, пожилой австралиец обратился к медикам из-за болей при мочеиспускании. Пациент признался, что незадолго до этого засунул уретру три батарейки каждая диаметром более сантиметра. Мужчина и раньше такое проделывал, но теперь элементы питания застряли. Из-за батареек уретра почернела, в ней возникли ожоги и начался некроз.

Хирургам пришлось удалить у пациента часть пениса. Кроме того, ему установили катетер, чтобы мочиться.

Ранее врачи Ступинской больницы извлекли 15-сантиметровую картофелину из прямой кишки пациента. Таким оригинальным способом мужчина пытался излечить геморрой. Чтобы извлечь корнеплод, хирурги провели операцию. Пациент перенес хирургическое вмешательство хорошо.

Больницы Австралия Врачи Мужчины
17 февраля 2024, 02:20
Франция необоснованно обвинила Россию в агрессии
РИА «Новости»
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Участившиеся кибератаки в Европе связаны с «агрессивным» поведением России. С таким заявлением президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«В последние месяцы по всей Европе участились операции по дезинформации и манипулированию, также усилились кибератаки. Это изменение демонстрирует агрессивную позицию РФ в отношении нас», - сказал он.

Французский лидер обратил внимание на рост «зон конфронтации и дестабилизации» в Африке и на Ближнем Востоке. В этом он также увидел прямую причастность российской стороны По словам Макрона, он с осторожностью относится к заявлениям по поводу угроз в космосе, упомянув появившиеся в СМИ слухи о «возможном размещении РФ в космосе ядерного оружия». Он считает, что в случае подтверждения этих данных, России придется выступить с разъяснениями.

В пятницу, 16 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали договор о гарантиях безопасности для Украины.

Европа Россия Франция
17 февраля 2024, 00:24
Эквадор передумал поставлять российскую технику США
РИА «Новости»
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Власти Эквадора отменили свое решение о поставке российской техники Соединенным Штатам. Об этом посол РФ Владимир Спринчан сообщил РИА «Новости».

«Эквадорская сторона подтвердила, что страна не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем», - сказал он.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа в коне января сообщил о планах отправить США старую российскую военную технику в обмен на новую. При этом он заявил, что власти не будут разрывать отношения с Россией.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что передача властями Эквадора российской военной техники незаконна. К тому же такие действия могут негативно повлиять на крепкие и конструктивные отношения двух стран.

Посол в Кито Владимир Спринчан предупредил, что передача российской техники станет недружественным шагом , после которого США отправят ее Вооруженным силам Украины.

Россия Эквадор
17 февраля 2024, 00:12
МИД предупредил россиян о насильнике в Абхазии
РИА «Новости»
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Верховный суд Абхазии выпустил на свободу Эдгара Абухба, которого осудили за изнасилование россиянки. В связи с этим поездки в страну могут быть небезопасными, предупредило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в 2019 Абухба избил и изнасиловал россиянку. За это его приговорили к девяти годам лишения колонии строгого режима. Но Верховный суд Абхазии смягчил приговор, и 2 февраля преступник вышел на свободу.

«По нашей оценке, данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания», - заявили в МИД.

В связи с этим внешнеполитическое ведомство предупредило россиян о том, что путешествия на абхазские курорты несут риски для безопасности.

В начале февраля российский турист погиб, сорвавшись с канатной дороги в Абхазии. Мужчина ехал на канатке через реку по пути на Гегский водопад в Рицинском реликтовом национальном парке, но в какой-то момент она оборвалась.

Суд Туризм Преступления Абхазия Россия Мужчины МИД РФ
16 февраля 2024, 21:55
Зеленского упрекнули в побеге из страны на фоне разгрома ВСУ
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну в сложное время, когда части ВСУ оказались в окружении и под угрозой разгрома. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Duran британский эксперт Александр Меркурис, прокомментировав визит украинского лидера в Германию.

По его словам, Зеленский как президент и верховный главнокомандующий должен был остаться в Киеве, взяв на себя ответственность за все происходящее на поле боя.

«Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает», - заявил эксперт.

Украинский лидер прилетел в Германию в пятницу, 16 февраля, чтобы принять участие в Мюнхенской международной конференции по безопасности. Во время своего визита он встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом, подписав с последним соглашение о гарантиях безопасности.

Договор рассчитан на 10 лет и предусматривает выделение военной помощи Украине на общую сумму более семи миллиардов евро только в этом году.

Германия стала второй страной, которая предоставила Украине г арантии безопасности. В начале января такой же договор подписал британский премьер-министр Риши Сунак во время визита в Киев., причем документ будет действовать до вступления республики в НАТО.

Побеги Запад

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