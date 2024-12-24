Врачи госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона
Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в Вашингтоне. Медики направили его в клинику с высокой температурой, сообщил NBC News.
Клинтону 78 лет. Его отвезли в больницу MedStar при Джорджтаунском университете. Врачи возьмут у экс-президента анализы и оставят его под наблюдением.
«Он в хорошем расположении духа и благодарен за уход, который получает», - рассказал прессе замруководителя аппарата 42-го американского лидера Анхель Уренья.
Источник, знакомый с ситуацией, заявил NBC News, что госпитализация Клинтона «не является экстренной».
«С ним все будет в порядке. У него поднялась температура, и он хотел, чтобы его проверили. Он в сознании», - цитирует издание собеседника.
Ранее Клинтона упомянули в деле финансиста Джеффри Эпштейна.