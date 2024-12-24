24 декабря 2024, 05:07

Врачи госпитализировали бывшего президента США Билла Клинтона

РИА «Новости»
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Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в Вашингтоне. Медики направили его в клинику с высокой температурой, сообщил NBC News.

Клинтону 78 лет. Его отвезли в больницу MedStar при Джорджтаунском университете. Врачи возьмут у экс-президента анализы и оставят его под наблюдением.

«Он в хорошем расположении духа и благодарен за уход, который получает», - рассказал прессе замруководителя аппарата 42-го американского лидера Анхель Уренья.

Источник, знакомый с ситуацией, заявил NBC News, что госпитализация Клинтона «не является экстренной».

«С ним все будет в порядке. У него поднялась температура, и он хотел, чтобы его проверили. Он в сознании», - цитирует издание собеседника.

Ранее Клинтона упомянули в деле финансиста Джеффри Эпштейна.

США Больницы Вашингтон Врачи
24 декабря 2024, 02:07
Американский дрон-шпион заметили у границ России
РИА «Новости»
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Американский дрон-шпион Global Hawk пролетел над Польшей и Литвой, а затем приблизился к границам России. Об этом сообщило польское издание RMF FM.

Беспилотник поднялся в небо с базы у Сицилии, он прошел над Грецией и Болгарией. Global Hawk вошел в польское небо в районе Подкарпатского воеводства и взял курс вдоль восточной границы Польши.

Всего дрон пролетел над семью странами. Аппарат приближался к российским границам.

RMF утверждает, что речь идет о плановом полете, заранее объявленном НАТО. Тот же Global Hawk в середине октября патрулировал польское пространство.

Global Hawk - один из крупнейших разведывательных беспилотных летательных аппаратов в мире. Он способен собирать данные и передавать их в реальном времени. Размах крыльев машины составляет 35 метров.

Дрон может работать до 24 часов без перерыва. Он развивает крейсерскую скорость до 650 километров в час и способен преодолеть расстояние в 20 тысяч километров.

Ранее дрон той же модели заметили в небе над Калининградской областью.

Беспилотники Россия НАТО Польша
23 декабря 2024, 23:45
Уничтожает за секунду. Великобритания получила «революционное» оружие против дронов
Unsplash
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Британские солдаты впервые успешно испытали революционное оружие, способное сбить рой беспилотников с помощью радиоволн. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании на официальном сайте.

Утверждается, что система оружия направленной радиочастотной энергии (RFDEW) способна обнаруживать, отслеживать и поражать «целый ряд угроз» на суше, в воздухе и на море.

Максимальная дальность RFDEW составляет один километр. Эффект оружия практически мгновенный. Ориентировочная цена одного выстрела - 10 пенсов (около 70 рублей).

Система RFDEW отличается от оружия направленной лазерной энергии, такого как DragonFire, тем, что для подавления враждебных угроз она использует радиочастоту, а не лазерный луч световой энергии.

RFDEW использует высокочастотные волны для нарушения или повреждения критических электронных компонентов внутри беспилотников. В результате аппараты теряют управление и падают.

Первые успешные испытания проводились с демонстрационной версией установки. Утверждается, что управлять всей системой может всего один человек - ее можно установить на боевую машину для обеспечения мобильности.

Военные Великобритании в январе 2024 года впервые поразили воздушные цели с помощью системы лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire. Дальность действия установки засекречена. Комплекс, по заявлению британских властей, может поражать «любую видимую цель».

Великобритания Беспилотники Оружие
23 декабря 2024, 17:53
В США сочли маловероятным достижение нового соглашения с Россией по ДСНВ
Global Look Press
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Достижение США и Россией нового официального соглашения взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до его истечения в феврале 2026 года маловероятно. Таким мнением в интервью РИА «Новости» поделился исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

«На данный момент наиболее практично и вероятно, что мы можем увидеть прогресс в контроле над ядерным оружием через дальнейшие двусторонние переговоры между Белым домом и Кремлем», - отметил он.

Обсуждение нового официального соглашения между двумя государствами будет трудным и длительным процессом. Вряд ли оно завершится до 5 февраля 2026 года, когда истечет срок действия СНВ-III.

По словам руководителя организации, Дональд Трамп, избранный президентом США, и Владимир Путин, лидер России, могут прийти к соглашению о том, что ни одна из сторон не будет наращивать количество стратегических ядерных боеголовок сверх установленных договором.

В феврале 2023 года Россия приостановила свое участие в ДСНВ с США. Как объяснил президент России Владимир Путин, это было сделано для того, чтобы понять, на что претендуют Франция и Великобритания, входящие в НАТО и обладающие стратегическими ядерными арсеналами.

В конце ноября президент России подписал новую редакцию указа об основах государственной политики ядерного сдерживания. Этот документ дает стране право использовать ядерное оружие в ответ на любые действия, которые будут угрожать ее суверенитету и безопасности.

Ядерное оружие США Россия
23 декабря 2024, 17:21
На акции протеста в Сербии произошла драка из-за флагов ЕС
Unsplash
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Несколько человек выгнали с акции протеста в Сербии из-за того, что они пришли с флагами Евросоюза. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

В минувшее воскресенье, 22 декабря, 29 тысяч студентов и оппозиционеров вышли на акцию протеста в центр Белграда. Во время шествия между некоторыми участниками завязалась потасовка из-за флагов Евросоюза.

«У нас в Сербии вчера были протесты потому, что упала крыша вокзала на людей в Нови-Саде, но Запад врет, что это против России. Мы даже били тех, кто пришел с флагом ЕС», - процитировал Лебедев одного из жителей Белграда, который сообщил ему о произошедшем.

По мнению Лебедева, это случилось потому, что прозападные активисты воспринимают любое скопление людей как протест из-за России, в то время как другие участники этой цели не преследовали.

Сербские студенты и представители оппозиции с ноября проводят регулярные протесты в крупных городах, требуя судить ответственных за обрушение козырька вокзала в Нови-Саде. Символом акций стала окровавленная ладонь. В результате ЧП на вокзале, которое произошло 1 ноября, погибли 14 человек.

Протесты Сербия Евросоюз Митинги

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