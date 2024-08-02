Врачи достали из тела мужчины живого угря и лимон

Перепуганные медики увидели на рентгеновских снимках угря. Он пытался прогрызть себе путь наружу, поэтому начал кусать толстый кишечник пациента.

Медики попытались вытащить угря через анус мужчины с помощью зонда, но выяснилось, что этот путь был перекрыт. В заднем проходе пациента застрял лимон, который и мешал проведению операции.

Хирурги разрезали мужчину брюшную полость, чтобы вытащить угря щипцами. После этого извлекли и лимон.

По словам врачей, мужчина мог умереть без лечения. Теперь ему придется пользоваться калоприемником до конца своей жизни.

Замдиректора больницы, где прошла операция, предупредил, что угри могут долгое время выживать без кислорода и не стоит экспериментировать, заталкивая их в задний проход. Они могут проколоть пищеварительный тракт.

Ранее австралийская порнозвезда Алисия Дэвис попала на операционный стол из-за анальной пробки , которую не смогла самостоятельно извлечь.