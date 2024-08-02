Врачи достали из тела мужчины живого угря и лимон
Вьетнамские хирурги прооперировали мужчину, жалующегося на боль и спазмы в животе. Внутри его тела они обнаружили живого 66-сантиметрового угря и целый лимон, сообщило издание Daily Mail.
Перепуганные медики увидели на рентгеновских снимках угря. Он пытался прогрызть себе путь наружу, поэтому начал кусать толстый кишечник пациента.
Медики попытались вытащить угря через анус мужчины с помощью зонда, но выяснилось, что этот путь был перекрыт. В заднем проходе пациента застрял лимон, который и мешал проведению операции.
Хирурги разрезали мужчину брюшную полость, чтобы вытащить угря щипцами. После этого извлекли и лимон.
По словам врачей, мужчина мог умереть без лечения. Теперь ему придется пользоваться калоприемником до конца своей жизни.
Замдиректора больницы, где прошла операция, предупредил, что угри могут долгое время выживать без кислорода и не стоит экспериментировать, заталкивая их в задний проход. Они могут проколоть пищеварительный тракт.
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