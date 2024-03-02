02 марта 2024, 08:03

Врачи дали негативный прогноз по здоровью 81-летнего Байдена

РИА «Новости»
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Сочетание нейродегенеративного заболевания с другими патологиями формирует негативный прогноз у действующего президента США Джо Байдена, которому в ноябре исполнился 81 год. Ему требуется постоянное лечение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных врачей.

У Байдена выявили апноэ во сне, гиперлипидемию, мерцательную аритмию и другие болезни. Американскому лидеру требуется большое количество медицинских препаратов и реабилитация, заявил собеседник агентства.

К примеру, апноэ во сне ведет к ухудшению памяти, рассеянности, снижению когнитивных способностей. Это подтверждается странным поведением Байдена на публике, когда он вдруг начинает здороваться с невидимым собеседником или путает даты, слова.

Ранее президент США резко отреагировал на обвинения спецпрокурора , указавшего на его провалы в памяти. Байден заявил, что не в его компетенции обсуждать такие темы.

США Врачи Джо Байден
02 марта 2024, 07:40
США нанесли удар по ракете хуситов, нацеленной на Красное море
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Американские военнослужащие 1 марта нанесли удар по готовой к запуску ракете класса «земля-воздух», которая находилась на контролируемой хуситами (движение «Ансар Алла») территории Йемена. В Центральном командовании Минобороны США утверждали, что она была нацелена на Красное море.

«Около 12:40 силы Центрального командования нанесли удар в целях самообороны по ракете „земля-воздух“ поддерживаемых Ираном хуситов», - сообщается в аккаунте X.

Вечером того же дня хуситы запустили одну крылатую ракету в сторону Красного моря. Ни одно западное судное по пострадало, заявили в командовании.

Ранее хуситы предупредили США и Великобританию, что готовы к эскалации, если атаки на Газу не прекратятся. Представитель «Ансар Алла» подчеркнул, что есть много целей для ударов, включая дипломатические миссии и военные базы США. Отмечалось, что если бы у хуситов было необходимое оружие, то они готовы ударить по американской территории.

США Ракеты Йемен
02 марта 2024, 03:59
Разведывательный воздушный шар обнаружили на Аляске
РИА «Новости»
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Экипаж промышленного рыболовецкого судна обнаружил разведывательный воздушный шар рядом с берегами Аляски. Об этом сообщил телеканал CNN.

Рыбаки направили фотографии воздушного шара в полицию. Характер и назначение найденного объекта сейчас устанавливается. Такое пристальное внимание ФБР показало, что он очень похож на воздушные шары, используемые для шпионажа.

Агенты ФБР встретят рыбацкое судно, когда оно прибудет в порт. Найденный шар переместят в лабораторию для дальнейшего исследования.

Летом 2023 года обломки воздушного шара неизвестного происхождения нашли на северо-востоке Польши, где находится учебный центр объединенных сил НАТО. До этого польскую границу со стороны Белоруссии пересекал неизвестный воздушный объект.

Выяснилось, что это был аэростат наблюдения. Его поисками занималась небольшая группа солдат.

США ФБР НАТО Польша
02 марта 2024, 02:58
«Не найдут на карте». Знания американцев об Украине оценили в США
Pixabay
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Большинство сторонников Украины в США не найдут ее на карте. Американцы сильно подвержены пропаганде, заявил в интервью программе PBD Podcast основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

«Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят „я поддерживаю Украину“ - крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», - сказал он.

По его словам, 99% людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях, не знают, где находится эта страна и что на самом деле происходит на ее территории. Поэтому соцсети оказывают плохое влияние на американское общество.

По словам основателя ЧВК, люди, призывающие финансировать военную помощь США Украине, попали под «сильное влияние пропаганды».

Телеведущий Грег Гатфельд ранее заявил, что президент России Владимир Путин продемонстрировал превосходство над американским коллегой Джо Байденом во время интервью журналисту Такеру Карлсону.

США
02 марта 2024, 02:36
Евросоюз разморозил деньги для Венгрии
Unsplash
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Европейский союз разморозил около двух миллиардов долларов из своих фондов для Венгрии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Представитель Еврокомиссии Стефан Кеерсмакер отметил, что венгерские власти выполнили тематические условия, касающиеся образовательной подготовки и гендерного равенства.

Данные средства являются частью более чем 30 миллиардов долларов, которые ЕС решил не предоставлять Венгрии более года назад.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее выступил против переизбрания фон дер Ляйен главой ЕК. По мнению министра, за последние несколько лет безопасность и экономические показатели ЕС стали намного слабее.

Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Таким образом, Венгрия стала последней страной в альянсе, которая одобрила заявку.

Венгрия Еврокомиссия Евросоюз НАТО Деньги

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