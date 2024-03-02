Врачи дали негативный прогноз по здоровью 81-летнего Байдена
Сочетание нейродегенеративного заболевания с другими патологиями формирует негативный прогноз у действующего президента США Джо Байдена, которому в ноябре исполнился 81 год. Ему требуется постоянное лечение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных врачей.
У Байдена выявили апноэ во сне, гиперлипидемию, мерцательную аритмию и другие болезни. Американскому лидеру требуется большое количество медицинских препаратов и реабилитация, заявил собеседник агентства.
К примеру, апноэ во сне ведет к ухудшению памяти, рассеянности, снижению когнитивных способностей. Это подтверждается странным поведением Байдена на публике, когда он вдруг начинает здороваться с невидимым собеседником или путает даты, слова.
Ранее президент США резко отреагировал на обвинения спецпрокурора , указавшего на его провалы в памяти. Байден заявил, что не в его компетенции обсуждать такие темы.