Врачи дали негативный прогноз по здоровью 81-летнего Байдена

У Байдена выявили апноэ во сне, гиперлипидемию, мерцательную аритмию и другие болезни. Американскому лидеру требуется большое количество медицинских препаратов и реабилитация, заявил собеседник агентства.

К примеру, апноэ во сне ведет к ухудшению памяти, рассеянности, снижению когнитивных способностей. Это подтверждается странным поведением Байдена на публике, когда он вдруг начинает здороваться с невидимым собеседником или путает даты, слова.

Ранее президент США резко отреагировал на обвинения спецпрокурора , указавшего на его провалы в памяти. Байден заявил, что не в его компетенции обсуждать такие темы.