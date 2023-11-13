Врачи больницы «Аш-Шифа» в Газе отказались эвакуировать больных — СМИ
Врачи больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа отказались эвакуировать пациентов по приказу Израиля, так как сочли, что около 700 пациентов из группы риска могут погибнуть при транспортировке. Об этом сообщил телеканал CNN.
Приказ об эвакуации пациентов не согласован ни с какими международными организациями, сообщил представитель Минздрава Газы Мунира аль-Барша. По его словам, отсутствие координации вызывает опасения по поводу безопасности и возможности транспортировки больных.
Журналисты канала запросили у Армии обороны Израиля комментарий по поводу сложившейся ситуации. Ответа пока не последовало.
В секторе Газа 32 пациента больницы «Аш-Шифа» умерли из-за отсутствия топлива для работы генераторов и электричества. Еще в начале ноября один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах сообщал, что в медучреждении работает лишь один из двух генераторов.