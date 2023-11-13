Приказ об эвакуации пациентов не согласован ни с какими международными организациями, сообщил представитель Минздрава Газы Мунира аль-Барша. По его словам, отсутствие координации вызывает опасения по поводу безопасности и возможности транспортировки больных.

Журналисты канала запросили у Армии обороны Израиля комментарий по поводу сложившейся ситуации. Ответа пока не последовало.

В секторе Газа 32 пациента больницы «Аш-Шифа» умерли из-за отсутствия топлива для работы генераторов и электричества. Еще в начале ноября один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах сообщал, что в медучреждении работает лишь один из двух генераторов.