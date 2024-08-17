Врач сделал пациенту колоноскопию без слухового аппарата и остался без работы
Слабослышащий гастроэнтеролог не надел слуховой аппарат при проведении колоноскопии, поэтому не слышал криков пациентки от боли. Врача отстранили от дальнейшего проведения операций, сообщило USA Today.
«После жалобы Департамента здравоохранения Флориды гастроэнтеролога Ишвари Прасада поместили на испытательный срок после того, как он провел две неудачные процедуры колоноскопии», - отметили в статье.
Авторы материала пояснили, что доктор не использовал слуховой аппарат по крайней мере во время одной процедуры, поэтому хирургическая бригада «не могла с ним общаться». В итоге, он начал колоноскопию до того, как подействовало обезболивающее, и не приостановил процедуру, поскольку не слышал жалоб пациентов.
В Великобритании врач предстанет перед судом за сексуализированное насилие над 16-летней пациенткой. Установлено, что 55-летний доктор добавлял в кофе девушки свою сперму.