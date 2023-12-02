Врач с российским гражданством погиб в секторе Газа

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у США и их союзников пока остается довольно разрушительный потенциал. На странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что мир устал от навязываемых порядков.

«США и прикормленная ими свора верных псов <…> будут и дальше отравлять жизнь на планете», - сообщил он.

Медведев добавил, что Россия на вмешательство во внутренние дела, поддержку псевдооппозиции будет отвечать прямо пропорционально или асимметрично. Российская сторона может применить стратегию «справедливого проецирования силы» во всех сферах.

Ранее Медведев сравнил отношение США к Украине с опытами над насекомыми. Российский политик спрогнозировал, что «главного паука-лицедея» в итоге «раздавят тапком». На браваду президента Владимира Зеленского о «покушениях» зампредседателя Совбеза ответил, что мысли иногда материальны.

Зеленский также жаловался на дефицит артиллерийских снарядов и отсутствие дополнительной помощи. Это напомнило Медведеву один мем.