Врач Обамы и Трампа посоветовал Байдену пройти тесты на здравомыслие перед выборами

«Ему нужна целая серия когнитивных тестов, объективных, задокументированных и доведенных до американского народа его врачом. Я не ставлю диагноз, не говорю, что у него болезнь Альцгеймера, или Паркинсона, или деменция, или что-то еще. У этого парня когнитивные проблемы, связанные с его возрастом», - отметил Джексон.

Он обратил внимание на то, что Байден шаркает при ходьбе, невнятно говорит, забывает, где находится, не может вспомнить имена и даты. По мнению специалиста, это явно не тот человек, который должен «контролировать ядерные коды в США и судьбу страны за рубежом». Ронни Джексон напомнил, что еще во времена, когда Джо Байден был кандидатом в президенты, утверждал, что у него «нет когнитивных способностей» для этого. Врач также назвал «очень тревожным» то, что американский лидер путает глав стран Европы с их мертвыми предшественниками.

Дональд Трамп ранее предположил, что 81-летний Байден может не осознавать, что еще жив.